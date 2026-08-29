Con la ceremonia de imposición de la bata, UMAX recibe a una nueva generación de futuros profesionales de la medicina

La bata blanca, una sencilla prenda, pero cargada de valor y honra, representa la confianza que la sociedad deposita en estos futuros profesionales de la salud.

Su imposición tuvo lugar en un acto que reunió a estudiantes, familiares y autoridades académicas de la UMAX para acompañar uno de los momentos más significativos del inicio de la formación médica.

Los estudiantes que se incorporan a la casa de estudios se suman a una comunidad de 2.600 médicos egresados que ejercen la profesión dentro y fuera de nuestras fronteras.

A lo largo de los seis años de carrera, los nuevos estudiantes de Medicina recibirán más de 9.700 horas de formación y contarán con convenios clínicos con 24 hospitales públicos, el Centro de Simulación Médica más avanzado del Paraguay y la primera aula magna digital del país.

El rector de la UMAX, Prof. Dr. Javier Quiñónez, inició la ceremonia con unas palabras dirigidas a los estudiantes y sus familias.

“A los padres, madres y familiares presentes: gracias por confiarnos la formación de quienes más aman. Es un compromiso que asumimos con profunda responsabilidad y que hoy renovamos frente a ustedes”, expresó el Prof. Dr. Quiñónez.

“A los estudiantes: que esta bata los inspire a estudiar con disciplina, a ejercer con ética. Al final de este camino no solo serán médicos, serán personas capaces de devolverle la vida, la salud y la esperanza a quienes más lo necesitan”, aseguró.

Posteriormente, el decano de la Facultad de Medicina de la UMAX, Dr. Luis López, instó a valorar la bata blanca, pues representa rigor científico y entrega incondicional.

“Esta prenda tiene un plus, porque contiene el sueño de todos ustedes y de todos sus padres. Estamos felices por hacernos partícipes de ese sueño”, expresó, al recordar a los estudiantes que la vocación sin preparación es insuficiente.

Dos egresadas de la carrera de Medicina de la UMAX, Med. Brendally Siqueira y Med. Verónica Zorrilla, compartieron ante los presentes sus experiencias de estudio, los desafíos y las extensas jornadas de aprendizaje que atravesaron durante su formación, acompañadas por la convicción de alcanzar el sueño de convertirse en profesionales de la medicina.

Una tradición que trasciende fronteras

La Ceremonia de Bata Blanca es una tradición académica presente en universidades y escuelas de medicina de distintas partes del mundo.

Se realiza habitualmente en etapas iniciales de la formación y representa la incorporación simbólica del estudiante a la comunidad médica y a los principios que acompañarán su futuro ejercicio profesional.

Más allá de vestir por primera vez una de las prendas más representativas de la medicina, la ceremonia invita a reflexionar sobre lo que esa bata representa: el conocimiento que deberán construir durante los años de estudio, la conducta ética, el respeto por las personas y la responsabilidad que implica prepararse para cuidar la salud y la vida.

En distintas instituciones, este momento suele estar acompañado por compromisos o declaraciones vinculadas a los valores de la profesión médica.

En UMAX, ese significado adquiere una dimensión especial con la participación de las familias en la imposición de la bata y con la lectura del Compromiso del Estudiante de Medicina, como parte del inicio de esta nueva etapa académica.

Tras la bendición de las batas, impartida por el padre Zenón Berikani, comenzó uno de los momentos centrales de la ceremonia de imposición.

Los familiares fueron invitados a colocar por primera vez la bata blanca a los estudiantes, en un gesto que simboliza el respaldo y acompañamiento familiar en este nuevo proyecto de vida.

Gradualmente, las batas blancas fueron transformando la imagen del auditorio hasta convertirse en protagonistas de la ceremonia. Para estos estudiantes, esa bata que vistieron por primera vez será, en un futuro no muy lejano, la segunda piel de su vida profesional.

Como cierre, el decano Dr. López dio lectura al Compromiso del Estudiante de Medicina, asumido por los estudiantes junto con el encendido de las velas durante el acto simbólico de la luz.

Mediante esta ceremonia, símbolo del compromiso de ser guardianes de la salud y servidores de la humanidad, la UMAX reafirma una formación sustentada en el conocimiento, la ética, la responsabilidad y la vocación de servicio, acompañando a los estudiantes en el primer paso de su camino hacia la profesión médica.

Los estudiantes del primer semestre de la Convocatoria Agosto 2026 de la carrera de Medicina de la UMAX inician así una etapa que los incorpora a una comunidad formada bajo el propósito de cuidar la vida con conocimiento, ética y vocación de servicio.

Un camino que comienza con una bata blanca y con la responsabilidad de prepararse para que, en el futuro, cada paciente pueda depositar en ellos su confianza.

Más información de la UMAX en www.umax.edu.py y en sus redes sociales.