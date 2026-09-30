Negocios
30 de septiembre de 2026 a la - 07:00

Elecciones municipales 2026: ¿abrirán los supermercados el domingo?

Compras en el supermercado (foto ilustrativa)
Compras en el supermercado (foto ilustrativa)Gentileza

Las elecciones municipales tendrán impacto en la dinámica comercial del fin de semana. Los supermercados anticipan cómo se moverán las compras y qué pasará con sus horarios de atención durante la jornada electoral.

Por ABC Color
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Este domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Municipales 2026 en el país para elegir intendentes y miembros de las Juntas Municipales. Ante ese escenario, en Paraguay se activan ciertas restricciones y prohibiciones para garantizar el buen desarrollo de los comicios electorales.

En el sector comercial, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, señaló que es probable que algunos consumidores alentanten sus compras al sábado.

Para Lezcano, el principal criterio que determina si una marca gana, conserva o pierde espacio es la velocidad con la que sale de la góndola.
Desde la Capasu informan que el horario de los supermercados será normal.

Atención en supermercados

De igual forma, el dirigente informó que los supermercados mantendrán sus horarios habituales y atenderán con normalidad durante la jornada electoral.

Los establecimientos habitualmente atienden de lunes a sábado de 06:00 a 21:30 y los domingos de 07:00 a 21:00. Incluso, algunas cadenas extienden su atención hasta las 22:00, aunque los horarios pueden variar según cada cadena.

En tanto, las tiendas de conveniencia que funcionan las 24 horas mantendrán su atención de manera ininterrumpida, aunque deberán respetar la restricción establecida para la comercialización de bebidas alcohólicas.

Elecciones Municipales

Hombre canoso en abrigo gris observa vinos, mientras mujer en abrigo rojo conversa con otro cliente en la tienda.
La prohibición de vender bebidas alcohólicas comenzará a regir a partir de las 19:00 del sábado 3 de octubre, es decir, 12 horas antes del inicio de los comicios, según las restricciones establecidas en el artículo 195 del Código Electoral.

Veda de alcohol desde el sábado

La prohibición de vender bebidas alcohólicas comenzará a regir a partir de las 19:00 del sábado 3 de octubre, es decir, 12 horas antes del inicio de los comicios, según las restricciones establecidas en el artículo 195 del Código Electoral.

De acuerdo con las informaciones oficiales, la medida no implica el cierre de los supermercados. Estos comercios podrán prestar servicio y comercializando alimentos y otros productos, pero deberán suspender la venta de bebidas alcohólicas durante el periodo establecido.

Lezcano consideró que la restricción no tendrá un impacto significativo en la actividad del sector. “No veo que afecte mucho, pero de seguro los consumidores harán sus compras programadas”, reiteró.