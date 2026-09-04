Elecciones Municipales: Lo que debes saber para el 4 de octubre

¿Qué se elige en las elecciones municipales y en cuántos distritos se vota?

En estos comicios se elegirán 263 intendentes para el mismo número de distritos. Así también, se elegirán 5.664 miembros de Juntas Municipales (2.832 titulares y 2.832 suplentes) que ejercerán sus cargos dentro del periodo 2026-2031.

Los intendentes ejercen la jefatura del Poder Ejecutivo de la ciudad, mientras que las Juntas actúan como el órgano legislativo y deliberativo encargado de dictar ordenanzas, sancionar presupuestos y fiscalizar la gestión comunal.

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Gracias a las máquinas de votación, los concejales municipales serán electos por el “voto preferencial” o “desbloqueo de listas”, no así los ediles suplentes, ya que los intentos de ampliar el desbloqueo fracasaron en el Congreso.

¿Cuántos concejales corresponden a cada distrito y cuánto duran los mandatos?

La cantidad de miembros de cada Junta Municipal depende de la categorización y la cantidad de electores del municipio.

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La ciudad de Asunción, al ser la capital de la República, cuenta de forma fija con 24 concejales.

Por su parte, los demás municipios del país se distribuyen entre los 150 distritos que eligen 12 concejales (municipios de primera y segunda categoría) y aquellos 112 distritos que eligen 9 concejales (municipios de tercera y cuarta categoría), según la categorización fijada por la Ley Orgánica Municipal.

En cuanto a la duración del mandato, tanto los intendentes como los concejales duran en el cargo por cinco años.

Los últimos intendentes debían ser electos para el periodo 2020-2025 pero la pandemia postergó los comicios hasta el 2021. El Congreso acordó recortar el plazo a cuatro años, pero poco después, volvieron a instalar el lustro o quinquenio.

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¿Cuándo asumen las nuevas autoridades municipales?

Tras la culminación del juzgamiento de las actas y la correspondiente proclama formal a cargo de los Tribunales Electorales de cada circunscripción, se realiza el acto formal de traspaso de mando y posesión de cargo de las autoridades comunales electas el 3 de noviembre de 2026.

¿Cómo funciona el sistema D’Hondt para la distribución de bancas en las Juntas?

El sistema D’Hondt es un método matemático de representación proporcional que se aplica para repartir de manera equitativa los escaños de los cuerpos colegiados, como las Juntas Municipales.

El procedimiento consiste en tomar el total de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos y dividirlo de forma sucesiva por números enteros (1, 2, 3, 4, hasta alcanzar la cantidad total de bancas a repartir en el distrito).

Una vez realizadas las divisiones, todos los coeficientes resultantes se ordenan de mayor a menor. Las bancas disponibles se van adjudicando una a una a los coeficientes más altos, sin importar la lista a la que pertenezcan, permitiendo así que la composición de la Junta refleje proporcionalmente la fuerza de cada agrupación política en las urnas.

¿Cómo se computa el voto en blanco y qué valor legal tiene?

En el sistema de votación electrónica implementado por el TSJE en el país, la opción de “voto en blanco” se encuentra expresamente habilitada en la pantalla del dispositivo para quienes prefieran no inclinarse por ninguna opción electoral. Al cerrar las mesas, las máquinas y los boletines contabilizan los votos en blanco dentro de la categoría de votos válidos e independientes.

A nivel jurídico, el voto en blanco no se le suma a ningún candidato ni a la lista mayoritaria; funciona como una manifestación cívica de postura neutra o descontento. No obstante, al contarse como voto válido, influye en el cálculo porcentual total de participación pero no forma parte de la división de coeficientes del sistema D’Hondt para la adjudicación de bancas.

¿Qué funciones cumplen los fiscales de mesa y el TSJE durante el juzgamiento?

Los fiscales de mesa, designados por las diversas organizaciones políticas que participan en los comicios, actúan como los custodios de la voluntad popular durante toda la jornada de votación. Su labor abarca velar por la transparencia, verificar que no existan irregularidades en las mesas de votación y rubricar las actas físicas al cierre del escrutinio inicial en las mesas.

Otros actores importantes el día de las elecciones son los Miembros de Mesa, los apoderados y los veedores.

Por su parte, los órganos del sistema electoral (los Tribunales Electorales y el TSJE) cumplen un rol jurisdiccional durante la etapa posterior. Tienen la tarea de realizar el juzgamiento definitivo de las actas de escrutinio, resolver los reclamos o impugnaciones presentadas por los apoderados políticos, dirimir inconsistencias y dictar la validez legal del proceso.

¿Cuáles son los plazos para el cómputo final y la proclamación de resultados?

Una vez concluidas las votaciones en las mesas receptoras, se inicia la transmisión de datos preliminares para conocimiento público y, paralelamente, el traslado de los sobres electorales hacia los locales del fuero electoral correspondiente. Las leyes electorales y los reglamentos del TSJE establecen que el cómputo definitivo debe arrancar en los días inmediatamente posteriores al día de los comicios.

Del 5 al 23 de octubre se realizarán los cómputos “en única instancia” y proclamación, según el cronograma del TSJE. Esta tarea estará a cargo de los tribunales electorales de cada circunscripción.

El 30 de octubre se hará entrega de los títulos de los candidatos electos y proclamados, nuevamente a cargo de cada tribunal de cada circunscripción.

Guía del TSJE para sufragar con máquina de votación: