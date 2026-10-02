Adium reunió en Paraguay a referentes para explorar las nuevas fronteras de la microbiota

La ciencia de la microbiota atraviesa una profunda evolución. De estudiar microorganismos de manera aislada y asociarlos principalmente con la salud digestiva, la investigación avanza hacia la comprensión del microbioma humano como un ecosistema complejo, diverso y conectado con diferentes sistemas del organismo.

Para acercar esta conversación científica, Adium realizó “El Origen del Equilibrio – Live Science Experience”, un encuentro que reunió a referentes nacionales e internacionales y finalizó con la presentación oficial de Repofloran.

Especialistas de Paraguay, Argentina y Ecuador abordaron tendencias y avances alrededor de la microbiota desde una perspectiva multidisciplinaria.

Un programa científico diferente

Conducido por la nutricionista Carolina Sosky, “El Origen del Equilibrio” fue concebido como un programa científico en vivo con entrevistas, conversaciones entre especialistas, cruces de perspectivas e interacción con la audiencia mediante un formato híbrido -presencial y virtual- ampliando el acceso a profesionales de diferentes puntos del país.

Del microorganismo al ecosistema

La primera parte estuvo dedicada a comprender por qué la microbiota se ha convertido en un territorio de creciente interés científico.

El Dr. Walter Sandoval biólogo e investigador de la Universidad Nacional de Asunción y la Lic. Sandra Paredes destacada bióloga, protagonizaron una conversación que recorrió desde el estudio de microorganismos individuales hacia una comprensión integrada del microbioma, su diversidad, la microbiota como órgano funcional y los conceptos de eubiosis y disbiosis.

El programa profundizó además en probióticos y prebióticos, la importancia de la especificidad de las cepas, las vías de comunicación entre microbiota y otros órganos y la necesidad de continuar construyendo investigación latinoamericana y evidencia local.

La ampliación del mapa de la microbiota

Desde Argentina, el Dr. Miguel Tilli, especialista en Ginecología y Obstetricia, docente adscripto de la UBA y ex presidente de ASAIGO ITS, abordó el “Eje intestino–vagina bajo: redefiniendo el ecosistema vaginal sano”.

También, el Dr. Juan Pablo Stefanolo, gastroenterólogo y fellow en Neurogastroenterología argentino, abordó el “Eje intestino–cerebro: de la señalización a los psicobióticos”.

Desde Ecuador, el Dr. Manuel Baldeón desarrolló el eje “Microbiota e inmunidad: una conexión clave en las barreras de defensa”, relación entre microbiota y respuesta inmune, entre otros puntos.

Línea directa con los especialistas

Uno de los diferenciales de la experiencia es la interacción. Los especialistas realizaron cruces científicos entre áreas, respondieron preguntas de la audiencia mediante QR/WhatsApp y entablaron conversaciones sobre conceptos que atraviesan todos los bloques.

Repofloran: una nueva propuesta en el cuidado de la microbiota

El recorrido culminó con la presentación oficial de Repofloran, la nueva línea de Probióticos de Adium, presentando una tecnología diferenciada Symbiocéutical, desarrollada para abordar el cuidado de la microbiota con productos específicos como propuestas de precisión: Repofloran Mujer, Repofloran Defensas y Repofloran Sin Estrés.

La presentación representó para Adium la incorporación de una nueva plataforma dentro del cuidado de la microbiota, integrando innovación, actualización científica y educación médica en un territorio cuyo conocimiento continúa evolucionando.

Con este lanzamiento, Adium reafirma su compromiso con la innovación en healthcare y con el desarrollo de propuestas que acerquen ciencia, educación y bienestar a profesionales de la salud, farmacias y consumidores.

Las personas interesadas pueden conocer más detalles en las redes sociales de @repofloranpy.