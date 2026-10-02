“Paraguayo como vos” se instala en los shoppings para impulsar marcas nacionales

La Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP-Joven) viene impulsando desde hace más de 11 años la campaña “Paraguayo como vos”, que por primera vez incorpora a los shoppings del país, ya que anteriormente se enfocaba en supermercados.

En esa línea, durante la presentación realizada este viernes, Francisco Martino, presidente de la UIP Joven, mencionó que la moda será protagonista de una propuesta que busca acercar al consumidor todo lo que Paraguay hoy es capaz de crear, producir y ofrecer.

Paraguayo como vos moda

“El lanzamiento de Paraguayo como vos moda dará inicio a un mes de acciones en los centros comerciales participantes, donde los productos de industria nacional adheridos a la iniciativa contarán con una identificación especial que permitirá reconocerlos y destacarlos dentro de las tiendas”, explicó Martino.

Según se comentó durante el lanzamiento, en esta edición la moda se aborda desde una mirada amplia, donde la indumentaria, el calzado, los accesorios, el diseño, el desarrollo de productos y la construcción de marcas forman parte de un ecosistema que se complementa y que hoy permite encontrar propuestas nacionales en distintos segmentos y categorías.

“La campaña busca hacerlos más visibles, facilitar su identificación y generar nuevas oportunidades de encuentro entre las marcas y los consumidores”, reiteró.

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Además, durante el lanzamiento se destacó que detrás de una prenda, un calzado o un accesorio existe una cadena de capacidades que comienza mucho antes de que el producto llegue a una tienda.

Centros comerciales se suman a la campaña

Por su parte, Andrés Kemper, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPY), mencionó que, si bien la iniciativa impulsada por el gremio industrial lleva más de 11 años, la idea de incorporar a los centros comerciales se venía trabajando desde hace tiempo y finalmente se concretó.

Kemper comentó que todos los centros comerciales que forman parte del gremio estarán participando de la campaña, mientras que en seis de los establecimientos (Shopping San Lorenzo, Shopping Mariano, Shopping Mariscal, del delSol Shopping & Lifestyle y Paseo la Galería y Pinedo Shopping) se realizará una activación independiente por parte de la UIP.

En lo que refiere a “Paraguayo como Vos Moda”, explicó que en los establecimientos se encontrarán pantallas digitales con el logo de la campaña y que, en los locales comerciales que cuenten con productos nacionales, se realizará un destaque especial de estos artículos.

Participación de productos nacionales en comercios

Sobre el porcentaje de participación de las marcas de origen nacional en los comercios de estos centros, Kemper señaló que este indicador se irá evaluando en las próximas campañas.

“Hoy estadísticamente todavía no podemos responder sobre cuál es el porcentaje que se vende dentro de los centros comerciales de producto nacional versus producto importado”, destacó Kemper.