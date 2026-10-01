“Paraguayo como vos”: más del 70% de los productos en góndolas son nacionales

Este jueves fue presentada la edición 2026 de la campaña “Paraguayo como vos”, impulsada por la UIP Joven, en alianza con la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).

Según informaron desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la campaña llega este año con una propuesta renovada bajo el concepto “Orgullo que avanza”, con el objetivo de ampliar la visibilidad de las marcas nacionales y fortalecer su vínculo con los consumidores.

El presidente de la UIP Joven, Francisco Martino, comentó que la edición 2026 incorpora una estrategia que busca ir más allá de la identificación del origen de los productos y mostrar cómo las marcas nacionales forman parte de la vida cotidiana.

Añadió que la intención es que los productos nacionales tengan una presencia importante en los supermercados y que la campaña ponga el foco en lo que cada marca ofrece. También resaltó la alianza entre el sector comercial y la industria, que, según señaló, se viene fortaleciendo.

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Presencia sostenida todo el año

“La iniciativa busca dar a conocer mejor las propuestas de las empresas paraguayas y acercarlas a los intereses de los consumidores. A diferencia de las acciones concentradas en una época específica, la nueva etapa contempla una presencia sostenida durante todo el año, con contenidos en redes sociales, materiales audiovisuales y acciones en los puntos de venta”, indicó.

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A su vez, dijo que los mensajes se adaptarán a los distintos rubros para destacar las características de los productos y los beneficios que ofrecen en ámbitos como el bienestar, el estilo y el hogar.

Más del 70% de productos en góndolas son “Made in Paraguay”

Por su parte, la directora de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gloria Almeida, mencionó que acompaña la iniciativa desde el primer día en que fue impulsada junto con el gremio industrial.

“El supermercadismo tiene un rol muy importante en todo proceso donde se observa que el producto nacional tiene mayor visibilidad, considerando que más del 70% de los productos presentes en las góndolas son de origen local”, indicó.

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Agregó que el crecimiento de la producción nacional se constata a lo largo de las más de 11 ediciones de la campaña y afirmó que el supermercadismo paraguayo cumple un papel de conexión entre la industria nacional y el consumidor final