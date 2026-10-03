Del diseño al producto, una nueva forma de producir textiles

Natalia Chávez Marenales, gerente general de la firma, explicó que el principal diferencial está en convertir la tecnología en una herramienta de desarrollo. Cada proyecto es analizado según la composición, gramaje, tacto y comportamiento del tejido, además del diseño, los colores y la aplicación final.

La empresa trabaja con pruebas previas o strike-offs, que permiten validar resultados, ajustar colores y diseños antes de avanzar la producción. La impresión digital también facilita la personalización y la fabricación bajo demanda, optimizando recursos y reduciendo desperdicios.

Una plataforma productiva

La compañía realizó una importante inversión en tecnología e infraestructura, incorporando equipamiento de impresión digital directa sobre tejidos y prendas, además de capacidades de laboratorio, corte y confección.

Con tecnología de origen israelí Kornit, Logitex opera desde Asunción con planta industrial y showroom. Entre sus plataformas se encuentran Presto MAX, para impresión directa sobre una amplia variedad de textiles y superficies, y Avalanche HD6, orientada a prendas.

En cuanto a capacidad instalada, la impresión digital rollo a rollo puede alcanzar hasta 260 metros lineales por hora, mientras que la plataforma de impresión directa sobre prendas llega a 100 prendas por hora.

Diversificación y expansión regional

Actualmente, la empresa trabaja principalmente en el mercado paraguayo con proyectos para moda, corporativo, hotelería, interiorismo, instituciones, deportes, retail, eventos y diseñadores. Paralelamente, comenzó a desarrollar vínculos con clientes de Brasil y Argentina.

La apuesta apunta a ampliar las posibilidades de producción local y permitir que empresas, marcas, diseñadores y estudiantes desarrollen productos con mayor valor agregado. La tecnología digital facilita además probar distintas alternativas, validar conceptos y escalar posteriormente a mayores volúmenes.

Uno de los principales procesos de Logitex fue el aprendizaje sobre el comportamiento de distintos materiales frente a la impresión digital. La empresa realizó pruebas sobre tejidos diversos, desde lino y blackout hasta materiales utilizados en interiorismo.

Esta experiencia permitió desarrollar trabajos corporativos, indumentaria deportiva, delantales, accesorios para bebés y proyectos junto a artistas, fotógrafos y diseñadores.

De cara al futuro, Chávez Marenales señaló que el desafío es profesionalizar aún más el conocimiento textil, fortalecer la capacitación e investigación y avanzar hacia modelos productivos eficientes y responsables.

A mediano plazo, Logitex busca ampliar su cartera de clientes y convertir su capacidad instalada en proyectos de mayor escala. A largo plazo, aspira a atender clientes de distintos mercados desde Paraguay y posicionarse como referente en innovación y sustentabilidad textil.