Mercado de valores: emisión de bonos del Tesoro impulsó recuperación en julio

El inicio del segundo semestre del 2026 continúa marcando una alentadora recuperación en los volúmenes de negociación bursátil en el país. Este resultado sigue revirtiendo la ralentización que se observó entre febrero y mayo pasados, de acuerdo con un informe publicado por Cadiem Casa de Bolsa.

Según los datos, en julio del 2026 las operaciones bursátiles sumaron G. 6,3 billones (unos US$ 1.042 millones), el monto más elevado en el último año y medio, con una variación de 1,4% respecto a julio del 2025. El volumen mensual de julio del 2026 solo es superado por los G. 6,8 billones que se habían registrado en diciembre del 2024 y representa un incremento de 24,7% frente a junio del 2026.

Al observar el comportamiento por mercados, se observa que el volumen acumulado en las emisiones de nuevos títulos se ubicó en un nivel 14,1% superior que en los primeros siete meses del 2025, gracias al fuerte arranque de año que se tuvo en este 2026 y el significativo repunte de julio.

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Fuerte impulso de los bonos del Tesoro en emisiones primarias de la BVA

Según se observa en el reporte, los cuatro meses consecutivos de caída que se registraron desde marzo, en el mercado primario de la BVA, fueron interrumpidos por el aumento interanual de 54,3% en julio, con lo que volumen del mes alcanzó los G. 1,1 billones.

La presencia de entidades en el mercado bursátil para la búsqueda de recursos tomó un importante impulso en julio de 2026, como también la participación del sector público, con la vuelta de los bonos del Tesoro en el mercado primario de la BVA.

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En el séptimo mes del año, el 47% de las emisiones de bonos en guaraníes correspondió al sector público, mientras que las entidades financieras exhibieron también una presencia importante, de 40%. El siguiente rubro en participación fue el de servicios, con 8%; las industrias concentraron el 4% de los volúmenes de emisión de títulos; y el comercio, el restante 1%.

Por su parte, las emisiones en dólares estuvieron marcadas principalmente por las entidades financieras, con un 49% de presencia en los montos de negociación; los servicios, con un 39%; y el sector agropecuario, con 12%.

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Desempeño del mercado secundario

El mercado secundario, o la renegociación de títulos ya previamente emitidos en la Bolsa, por su parte, volvió a caer en su resultado interanual, tras el incremento que se había registrado en junio. El volumen mensual de julio fue de G. 5,1 billones, el más elevado en lo que va del presente año, pero 6% inferior al de julio del 2025. El monto acumulado de operaciones en este mercado asciende a G. 28,5 billones para los primeros siete meses del 2026, con una diferencia de 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las operaciones en guaraníes continúan ganando espacio en el dinamismo bursátil del país, con una participación que llegó a 76% en julio del 2026, un nuevo nivel más elevado en lo que va del año. Las negociaciones en dólares conformaron el 24% restante. El mercado secundario representó el 81,1% del volumen de operaciones, frente al 18,9% del mercado primario; y los bonos fueron los instrumentos más negociados, con 95,2%; seguidos de las acciones (4,3%) y los fondos de inversión (0,5%).

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Expectativas para el segundo semestre

Elías Gelay, presidente de Cadiem, recalcó que el mercado seguirá en su proceso de adecuación a los nuevos sistemas y a los cambios regulatorios y de procedimientos, durante el segundo semestre del año. Al respecto, destacó que está próxima a implementarse la conexión de la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy) con el sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco Central del Paraguay (BCP), y que se aguarda la reglamentación de la nueva Ley del Mercado de Valores.

“Estamos muy contentos de que el Ministerio de Economía y Finanzas haya confiado de vuelta en la Bolsa para realizar la emisión primaria. Eso impactó de manera importante en el volumen de operaciones de julio, hubo mucha expectativa e interés del sector bancario principalmente para adquirir estos bonos”, expresó.

Gelay recordó que, a través del mercado bursátil, se tiene la posibilidad de dar acceso a este tipo de títulos a inversores más pequeños, personas físicas y otras empresas además de las entidades financieras. “Creo que eso es lo que se busca y, a sugerencia también de los organismos multilaterales, el Ministerio de Economía volcó de vuelta esta posibilidad de llevar las colocaciones a través de la Bolsa, con lo que se puede profundizar más el mercado con distintos tipos de actores”, añadió el economista.

La última ocasión en que los bonos del Tesoro se emitieron en la BVA fue en diciembre del 2023; luego, pasaron a negociarse únicamente con las entidades financieras a través del BCP. El regreso de los bonos del Tesoro al mercado primario de la Bolsa se dio el pasado 29 de julio, con una colocación de G. 360.548 millones tras una demanda de G. 620.200 millones. Tasas, plazos y nuevas decisiones de inversión