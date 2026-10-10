PECHUGON, 60 años produciendo pollos 100% paraguayos

Hace 60 años, PECHUGON desarrolla un modelo de producción avícola integral que abarca todas las etapas fundamentales del ciclo productivo; granjas de recría, granjas de reproductoras y plantas de incubación.

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Una estructura que le permite acompañar el proceso desde el origen, con gallinas propias que producen los huevos fértiles de los cuales nacen los pollitos destinados a la producción de pollos PECHUGON.

Gracias a este sistema de producción, la compañía alcanza una producción anual de 57.000.000 de huevos fértiles paraguayos y 48.000.000 de pollitos paraguayos, cifras que reflejan la dimensión de su operación y su aporte al desarrollo de la avicultura nacional.

Este modelo de integración productiva representa un diferencial estratégico para PECHUGON, cada etapa está vinculada a una cadena de producción propia, desarrollada en Paraguay y orientada a abastecer la demanda de carne aviar del mercado nacional.

Actualmente, PECHUGON produce el 100 % de sus pollos en Paraguay, reafirmando su compromiso con la producción nacional, el trabajo paraguayo y el fortalecimiento de la industria avícola. Además, su operación representa más del 55 % de la producción nacional de pollitos, de acuerdo con las cifras de participación sectorial de la empresa.

Detrás de cada pollo PECHUGON existe un proceso que comienza mucho antes de llegar a la mesa de las familias paraguayas, comienza con nuestras propias gallinas, continúa con los huevos fértiles producidos en el país y sigue con el nacimiento de pollitos paraguayos que darán origen a cada pollo de la marca.

PECHUGON, del huevo al pollo, una producción que nace en Paraguay.PECHUGON, 100 % producción paraguaya.