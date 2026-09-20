Selene Rojas: “Liderar es aprender a delegar, a confiar y asumir riesgos”

Selene Rojas recuerda con claridad el momento en que entendió que su empresa no podía seguir dependiendo de ella. Habían pasado varios años de Next Consultora, la firma que fundó hace dos décadas, y se dio cuenta de que el crecimiento tenía un techo: el suyo.

“Liderar implica tomar decisiones, asumir riesgos y construir equipos capaces de crecer con autonomía”, sostiene Rojas, directora de Next Consultora.

De controlarlo todo a construir equipos

El cambio no fue inmediato. Profesionalizar la organización, crear procesos y formar personas fueron, según Rojas, condiciones necesarias para sostener el crecimiento en el tiempo.

En veinte años, Next acompañó a empresarios, ejecutivos y equipos en procesos de formación y transformación en más de 150 empresas paraguayas.

De consultora a plataforma

Uno de los hitos más importantes de su gestión fue ampliar el modelo de negocio. Next dejó de ser solo una consultora para convertirse en una plataforma de formación, conocimiento y conexión empresarial. De ahí nació Expo Negocios, hoy uno de los principales encuentros ejecutivos del país.

“Crecer no es solamente facturar más, sino lograr que una marca sea relevante, permanezca en el tiempo y siga siendo elegida”, afirma Rojas.

El próximo desafío –dice– es ampliar ese impacto con propuestas que respondan a las nuevas necesidades empresariales.

El error que tardó años en corregir

Con un MBA y formación constante, Rojas es tajante sobre su mayor aprendizaje: durante años confundió compromiso con la necesidad de estar en todo, personalmente.

“Esa dinámica puede ser necesaria al inicio, pero después se convierte en una limitación”, reconoce. Aprender a confiar y permitir que otros hagan las cosas de manera distinta fue, según ella, un cambio decisivo en su forma de liderar.

Barreras a saltar

Rojas identifica obstáculos concretos que las mujeres siguen enfrentando para llegar a posiciones de decisión: la carga de responsabilidades familiares y una exigencia silenciosa de estar “extraordinariamente preparadas” antes de dar el paso.

Por eso apuesta por más mujeres emprendiendo, integrando directorios y ocupando espacios de referencia. “Ver a otras mujeres llegar amplía lo que las nuevas generaciones consideran posible”, sostiene.

Prioridades, no equilibrio

Esposa, madre de tres hijos y empresaria, Rojas dejó de buscar un equilibrio perfecto entre esos roles. “Probablemente no existe”, admite. Prefiere hablar de prioridades: hay etapas donde el trabajo demanda más, y otras donde la familia debe ir primero.

Su consejo a las nuevas generaciones

Aprendizaje permanente, inteligencia emocional, pensamiento estratégico y valentía son –para Rojas– las capacidades que hoy definen a un líder, en un contexto donde la inteligencia artificial y los cambios generacionales obligan a cuestionar certezas.

Su mensaje es directo: no esperar a sentirse completamente preparadas. Estudiar, ser curiosas, buscar referentes y animarse a ocupar espacios.