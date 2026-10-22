Una empresa familiar que transforma acero y construye futuro

Actualmente, dispone de 10 puntos de venta en diferentes zonas del país, aproximadamente 130 colaboradores directos y una infraestructura que le permite procesar más de 5.000 toneladas mensuales. Su visión de largo plazo contempla inversiones en tecnología, modernización de maquinarias, ampliación de productos y fortalecimiento de su presencia comercial.

El licenciado Lino Rogelio Ruiz Díaz Díaz, del área de Recursos Humanos de la firma, señala que uno de los principales desafíos consiste en modernizar la organización sin perder su carácter familiar, la cercanía con los clientes y los valores que marcaron su origen. La historia de Hierro Plus se remonta a don Teodoro Remesch, quien estuvo al frente de la primera fábrica de acoplados y elásticos del Paraguay. En 1979, la segunda generación impulsó una etapa de modernización y trasladó sus operaciones al tradicional local de la avenida Eusebio Ayala, en el Kilómetro 2, actualmente sucursal Asunción.

Con el paso del tiempo, la compañía transformó su modelo de negocios para responder a las nuevas necesidades del mercado siderúrgico. En 2009, bajo la conducción de la tercera generación, inauguró su actual casa matriz en Capiatá, desde donde continuó expandiendo sus operaciones.

Productos y servicios especializados

Por su parte, el licenciado Víctor Hugo Segovia Etcheverry y Fabio Ullón Giménez, miembros del Directorio, explican que la empresa abastece principalmente a la construcción, la industria y el sector metalúrgico.

Su portafolio incluye chapas laminadas en frío y caliente, galvanizadas, onduladas, trapezoidales, expandidas y perforadas. También comercializa chapas termoacústicas tipo sándwich, perfiles U y C plegados, ángulos, planchuelas, hierros T, U y doble T, varillas lisas y tubos estructurales redondos, cuadrados y rectangulares.

La oferta se complementa con tubos galvanizados y prepintados, sistemas de conducción y protección contra incendios (PCI), accesorios y otros materiales destinados a la fabricación metalúrgica.

Además, Hierro Plus brinda servicios de corte, plegado, pantógrafo, cilindrado y transformación de materiales. Estas prestaciones permiten adaptar los productos a las necesidades específicas de cada cliente, optimizando procesos y tiempos de trabajo.

Entre sus principales compradores figuran revendedores, constructoras, industrias metalúrgicas, herrerías y empresas vinculadas a distintas etapas de la construcción.

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Calidad y atención al cliente

Los directivos sostienen que la propuesta competitiva se basa en dos pilares: calidad y atención personalizada. La empresa selecciona cuidadosamente a sus proveedores y realiza controles sobre los materiales comercializados, con el objetivo de ofrecer productos confiables y acordes con las especificaciones solicitadas.

La disponibilidad, la rapidez de respuesta y las soluciones adaptadas a cada requerimiento también forman parte de su estrategia. Para mejorar estos aspectos, trabaja en la incorporación de maquinaria, la optimización de procesos y la capacitación permanente de sus colaboradores.

La firma busca mantener precios competitivos sin sacrificar la calidad ni el servicio. La experiencia acumulada, la variedad de productos y la cobertura nacional constituyen ventajas para atender a clientes de diferentes tamaños y sectores.

A lo largo de su trayectoria, Hierro Plus participó como proveedora en proyectos relacionados con construcción, infraestructura, industria y metalurgia en diferentes puntos del país.

Sus materiales se utilizan en viviendas, edificios, naves industriales, estructuras metálicas, instalaciones fabriles y obras de infraestructura. La empresa destaca que sus productos intervienen desde las primeras etapas de numerosos proyectos, acompañando las necesidades de abastecimiento de empresas constructoras e industriales.

Infraestructura y presencia nacional

La compañía cuenta con una casa matriz en Capiatá, 10 puntos de venta y aproximadamente 130 colaboradores directos. Su infraestructura de almacenamiento, distribución y transformación está respaldada por un parque de maquinarias que permite ampliar progresivamente la capacidad de procesamiento.

Actualmente, puede procesar más de 5.000 toneladas mensuales. El objetivo es ofrecer una solución integral, combinando variedad de materiales y servicios especializados para contribuir a reducir tiempos y mejorar la eficiencia operativa de sus clientes.

Segovia Etcheverry y Ullón Giménez, consideran que el sector siderúrgico presenta perspectivas favorables, impulsadas por las inversiones, la expansión industrial, la infraestructura y la llegada de capital extranjero.

Sin embargo, señalan que Paraguay necesita continuar invirtiendo en logística, energía y tecnología. También consideran necesario avanzar hacia una mayor formalización y una aplicación uniforme de las normas técnicas, para que las empresas compitan en condiciones similares y los consumidores puedan evaluar calidad, especificaciones y seguridad, además del precio.

La reducción de la burocracia y la disponibilidad energética son otros desafíos relevantes para sostener el crecimiento industrial. En este contexto, la planificación de nuevas fuentes de generación, incluidas las alternativas renovables, será importante para acompañar la demanda futura.

Proyecciones de crecimiento

Hierro Plus proyecta modernizar maquinarias e infraestructura, incorporar nuevos productos y ampliar su capacidad de transformación del acero. Asimismo, busca extender su red comercial y desarrollar soluciones de mayor valor agregado, como chapas termoacústicas tipo sándwich, que favorecen el aislamiento y la eficiencia energética de las construcciones.

La capacitación del personal, la igualdad de oportunidades y la meritocracia también integran su visión de desarrollo. Sus directivos destacan que las relaciones construidas durante décadas con clientes, proveedores y colaboradores representan uno de los principales patrimonios de la organización.

La empresa pretende continuar creciendo de manera sostenible, acompañando la evolución de Paraguay con productos de calidad, tecnología y servicios especializados para la construcción y la industria nacional.