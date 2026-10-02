Prevén invertir más de G. 100.000 millones y crear 3.000 centros

En ese contexto, la compañía apuesta por el modelo de “primero probar y luego expandir”, mediante la operación real de sus equipos y el análisis de la respuesta de los consumidores. La intención es comenzar en Asunción y otras ciudades principales, para luego extender la cobertura hacia localidades grandes, medianas y pequeñas.

El objetivo es incorporar las máquinas expendedoras a espacios de consumo cotidiano, ofreciendo una alternativa de compra práctica y conveniente.

Proyección de inversiones

Con sede en Toronto, Canadá, Caspen Enterprise desarrolla actualmente actividades en Asia, América del Norte y América Latina, vinculadas principalmente con máquinas expendedoras y colaboraciones publicitarias con marcas.

Para su ingreso al mercado paraguayo, la empresa ya destinó aproximadamente G. 10.000 millones. Como parte de su planificación de largo plazo, prevé invertir más de G. 100.000 millones durante los próximos cinco años.

La estrategia contempla además establecer instalaciones operativas y oficinas locales, mientras se proyecta la creación progresiva de más de 3.000 centros de servicio. La inversión apunta a conformar una red de máquinas y una estructura de servicios estable en el país.

Empleo y desarrollo local

La expansión también contempla la generación de nuevos puestos de trabajo vinculados con la reposición, operación y mantenimiento de los equipos, además de áreas de gestión, tecnología y servicio técnico.

La compañía prevé formar profesionales locales con conocimiento del mercado paraguayo, acompañando el crecimiento de sus operaciones. Para CE, la consolidación de la actividad dependerá no solo de la instalación de máquinas, sino también del desarrollo de una estructura local capaz de sostener el servicio.

Gallo señaló que la visión empresarial de CE incorpora aspectos como la honestidad, la responsabilidad y la generación de valor para la sociedad. En ese marco, la compañía destina el 10% de sus ganancias mensuales a iniciativas benéficas y sociales.

La empresa considera que Paraguay presenta oportunidades de crecimiento vinculadas al consumo conveniente, el comercio minorista inteligente y los servicios digitales, en un contexto de expansión económica y urbanización.

A largo plazo, Caspen Enterprise (CE) busca extender su presencia internacional y llevar sus soluciones de comercio minorista inteligente a más mercados, mientras en Paraguay apunta a construir una operación con mayor cobertura, alianzas locales y reconocimiento de marca.