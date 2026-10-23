Casapro impulsa su expansión con tecnología

Pablo Sanabria, director de Casapro, explicó que el precio continúa siendo un factor importante, pero ya no es el único determinante al momento de elegir materiales y proveedores. La calidad, el diseño, la durabilidad, el asesoramiento y el cumplimiento de las entregas adquieren cada vez mayor relevancia.

Más que materiales, soluciones para cada proyecto

Como empresa hermana de Kuatiapo, Casapro combina una trayectoria empresarial consolidada con una estrategia de expansión hacia nuevos rubros y oportunidades. Su catálogo abarca pisos, porcelanatos, revestimientos, sanitarios, griferías, soluciones para el confort, equipamiento y carpintería.

La apuesta consiste en ofrecer una propuesta integral para arquitectos, constructoras y consumidores, con tres pilares fundamentales: calidad de productos, atención personalizada y responsabilidad en las entregas.

Según Sanabria, la evolución del mercado requiere ir más allá de la incorporación de nuevos artículos. También implica comprender las necesidades de los clientes y facilitar procesos que contribuyan a desarrollar proyectos con mejores resultados.

Carpintería: tecnología para ganar eficiencia

Una de las principales apuestas de la empresa es su nueva unidad de carpintería y soluciones para la industria del mueble. La iniciativa busca acercar a carpinteros, fabricantes, arquitectos e interioristas materiales de calidad, maquinaria industrial de precisión y servicios especializados de optimización, corte y canteado.

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Estas herramientas permiten aprovechar mejor los materiales, reducir desperdicios, agilizar los tiempos de producción y conseguir terminaciones más precisas. Además, facilitan el acceso a tecnología industrial sin exigir que cada profesional realice grandes inversiones en maquinaria propia.

Cortecloud abre nuevas posibilidades

En el marco de esta estrategia, Casapro presentó Cortecloud, la plataforma digital, de acceso gratuito para los profesionales, que permite diseñar muebles mediante módulos, generar listados de piezas, realizar cotizaciones y gestionar pedidos de manera sencilla.

La herramienta busca poner recursos tecnológicos al alcance de emprendimientos de diferentes tamaños, simplificando tareas y favoreciendo una gestión más eficiente de los proyectos.

Sanabria considera que Paraguay cuenta con un importante potencial de crecimiento y que el futuro del sector estará marcado por la integración del diseño, la calidad, la tecnología y el servicio.

La visión de Casapro es consolidarse como un aliado estratégico, capaz de acompañar cada etapa de los proyectos. La empresa apunta a crecer, modernizar sus procesos y explorar nuevas oportunidades sin perder de vista la confianza de sus clientes, con la innovación como motor de desarrollo.