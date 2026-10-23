Expectativas empresariales avanzan con perspectivas todavía dispares, según indicador

El Indicador de Expectativas Empresariales (IEE), elaborado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) se basa en la Encuesta Mensual de Tendencia Económica (EMTE), que recoge las perspectivas de los directivos, CEOS y empresarios sobre la actividad económica, el empleo y los precios para los próximos tres meses.

De acuerdo con el informe, este septiembre el indicador llegó a 50,29 puntos que lo ubica en zona de optimismo. Es importante explicar que cuando el resultado supera los 50,00 puntos, refleja optimismo, mientras que los valores inferiores evidencian pesimismo en las expectativas de los agentes económicos.

Desempeño de los sectores

Si se desglosa por sectores, el inmobiliario registró el indicador más elevado, con 51,29 puntos, seguido de Otros Servicios (50,57) y el financiero (50,33). En contraste, comercio (49,57), transporte (49,64) y construcción (49,92) permanecieron por debajo del umbral de optimismo.

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Actividad reciente con resultados dispares

En lo que hace a la actividad reciente también mostró diferencia. En el caso del comercio, la evaluación de las ventas cayó a 49,00 puntos, mientras que en transporte tanto la situación de las empresas como la demanda se ubicaron en 49,50 puntos.

El sector inmobiliario mejoró su percepción sobre la demanda reciente con 51,00 puntos, en tanto en Otros Servicios (que incluye actividades contables, jurídicas, de limpieza, encuestadoras etc.) en 50,50 puntos. Por su parte, en el Sector Financiero permaneció sin cambios en 50,00 puntos.

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En Construcción mejoró a 49,50 puntos, y la cartera de pedidos alcanzó 49,50 puntos. “Si bien ambos indicadores registraron avances respecto de agosto, permanecen en terreno pesimista. Además, el 66,67% de las empresas constructoras consultadas identificó las restricciones financieras como el principal factor que limita su actividad”, menciona el informe.

Empleo muestra señales de mejora, pero persiste la cautela

De acuerdo con el material del gremio, los indicadores de empleo evolucionaron favorablemente en varios sectores, aunque las expectativas para los próximos tres meses no mostraron el mismo comportamiento.

Analizando por sectores, en el comercio, la evaluación del empleo reciente se ubicó a 51,00 puntos. A su vez, el inmobiliario aumentó a 51 puntos. El sector financiero también mostró una mejora en la evaluación del empleo reciente que llegó a 50,50 puntos. En Otros Servicios, descendió hasta 50,00.

Por su parte, el Sector Inmobiliario, la percepción del empleo durante los últimos tres meses aumentó a 51,00 puntos. En Transporte, el empleo reciente disminuyó hasta 50,00 puntos.

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En cambio, la construcción registró uno de los avances más destacados: tanto la evaluación del empleo reciente como la expectativa para los próximos tres meses alcanzaron los 50,00 puntos, frente a los 49 y 48,50 puntos registrados en agosto, respectivamente.

Expectativas de actividad y precios muestran diferencias

Las perspectivas para los próximos tres meses presentaron resultados dispares. El sector inmobiliario registró la expectativa de demanda más elevada, con 52,00 puntos, mientras que otros servicios mantuvo en 51,50 puntos su percepción sobre la situación futura de las empresas. En el sector financiero, tanto la situación empresarial esperada como la demanda prevista permanecieron en 50,50 puntos.

En contraste, el transporte mostró un deterioro en sus perspectivas: el indicador sobre la situación esperada de las empresas bajó a 49,50 puntos. La construcción, por su parte, recuperó terreno y elevó su expectativa de actividad de 49,00 a 50,00 puntos.