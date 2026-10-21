Constructoras esperan que el Gobierno cancele la deuda antes de fin de año

Las constructoras esperan que el Gobierno salde la deuda pendiente con el sector antes de fin de año, tal como prometió el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

Sin embargo, aunque reconocen los esfuerzos para regularizar los pagos, advierten que los desembolsos siguen por debajo de lo esperado y que la falta de recursos puede volver a complicar el cumplimiento de las obligaciones con las empresas.

En este sentido, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, afirmó que el compromiso del Gobierno es llegar a diciembre con deuda cero y que el gremio confía en que se cumplirá.

No obstante, recordó que en septiembre esperaban un desembolso de US$ 100 millones, pero finalmente se pagaron entre US$ 43 millones y US$ 44 millones.

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“Como venimos de vuelta con un impulso y no se cubre lo que mensualmente se produce, empieza a haber ese desfasaje. Entonces, si esto inmediatamente no se soluciona, en noviembre y diciembre la situación no va a ser tan buena”, advirtió.

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Diciembre, un mes de muchos compromisos del sector

Heisecke señaló que el cumplimiento de los pagos resulta especialmente importante en el último mes del año, cuando las empresas deben afrontar mayores compromisos financieros. “Nosotros decimos que en diciembre pagamos tres salarios, el de noviembre, el de diciembre y el aguinaldo”, explicó.

Pese a las dificultades, sostuvo que el sector confía en cerrar el año en mejores condiciones que en 2025. “Tenemos la promesa del ministro Lovera de que a fin de año la deuda va a ser cero y confiamos en esa promesa”, insistió.

Por su parte, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, recordó que el sector comenzó el año con una deuda superior a US$ 250 millones, a la que se sumaban otros US$ 100 millones en intereses, además de las preocupaciones por la insuficiencia del presupuesto para atender las necesidades del ejercicio. El pago de los intereses sigue pendiente, mientras que el saldo por los certificados pendientes suman aún entre US$ 130 millones y U$S 150 millones.

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Según explicó, los gremios trabajaron con el ministro Lovera en la revisión de las cifras y la elaboración de un cronograma de pagos. “Se hizo un plan de pago y la verdad que se cumplió casi en su totalidad”, indicó. Sin embargo, reconoció que en septiembre no se alcanzó el monto previsto, aunque existe el compromiso de regularizar los desembolsos antes de fin de año.

Si se cumple ese objetivo, agregó, el sector podría llegar a diciembre con una deuda pendiente que, aunque no sería cero, resultaría manejable a través del sistema financiero y de las propias empresas.

Piden participar en el presupuesto

Más allá de los pagos pendientes, los gremios insisten en que la planificación presupuestaria debe ajustarse a las necesidades reales de las obras. Sarubbi sostuvo que el sector necesita participar desde el inicio en la elaboración del presupuesto estatal y no enterarse de los recursos asignados una vez que el proyecto ya fue presentado y aprobado.

“Nosotros nos enteramos del presupuesto cuando ya está presentado y aprobado. Y ahí tenemos que empezar otra vez a pelear, hacer reprogramaciones, ampliaciones, y no es sano, se pierde mucho tiempo”, cuestionó.

El titular de Cavialpa también defendió la necesidad de mejorar la calidad del gasto público y complementar los recursos del Estado con mecanismos de participación privada, como las alianzas público-privadas (APP) conocidas también como la participación público-privada (PPP), las concesiones y la modalidad de llave en mano.

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A su criterio, la infraestructura no debe considerarse únicamente una actividad del sector de la construcción, sino una condición para el desarrollo de toda la economía. “Sin infraestructura, los otros sectores no pueden apoyarse en nada”, afirmó, al mencionar actividades como la minería, la agricultura y la industria.

Como ejemplo del efecto que puede tener la inversión pública sobre la actividad privada, citó la avenida Molas López, en Asunción, cuya intervención, sostuvo, favoreció la posterior construcción de edificios y el desarrollo de nuevas inversiones en la zona.

Presupuesto de 2027, otro desafío

Heisecke también advirtió sobre un desequilibrio en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Si bien señaló que el monto previsto aumentaría hasta unos US$ 1.000 millones, cuestionó la proporción destinada a los fondos locales, que representan una parte importante de los recursos necesarios para ejecutar las obras.

Según explicó, los fondos locales representan algo más del 41% del presupuesto, pero en la propuesta para el próximo ejercicio tendrían asignado poco más del 10%, una diferencia que, a su criterio, debe corregirse para evitar dificultades en la ejecución.

“Hay muchas obras que están calzadas bajo los fondos locales. Esa es la parte que tenemos que ajustar un poquitito”, señaló el titular de Capaco, quien adelantó que el gremio buscará conversar sobre el tema con las autoridades económicas y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los reclamos de los principales gremios de la construcción se plantearon durante el Foro y Exposición Cavialpa 2026, que reunió este martes a autoridades nacionales, representantes del sector privado y referentes internacionales para debatir sobre el financiamiento de la infraestructura y las políticas de Estado a largo plazo.

El evento contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y del exmandatario uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou, junto con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; y representantes de organismos multilaterales, entre ellos Jorge Srur, de CAF, y Alonso Chaverri-Suárez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Bajo el lema “Infraestructura que transforma vidas”, el encuentro abordó alternativas para impulsar las inversiones y establecer políticas de Estado a largo plazo.

Sarubbi insistió en que Paraguay debe sostener las inversiones en infraestructura pese a sus limitaciones fiscales y aprovechar mecanismos que permitan atraer capital privado. Para el sector, el desafío no pasa solamente por saldar las cuentas pendientes, sino también por garantizar una planificación que dé previsibilidad a las empresas y permita sostener las obras en los próximos años.