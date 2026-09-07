Expectativas empresariales vuelven al optimismo: ¿Qué sectores ven mejor la economía?

El Indicador de Expectativas Empresariales (IEE) impulsado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y elaborado a partir de la Encuesta Mensual de Tendencia Económica (EMTE), se ubicó en agosto en 50,25 puntos, lo que representa un incremento intermensual de 0,53%. De esta manera, el indicador ingresó nuevamente a la zona de optimismo.

Cuando el indicador supera los 50 puntos, refleja optimismo, mientras que los valores inferiores evidencian pesimismo en las expectativas de los agentes económicos.

El estudio constituye una herramienta para conocer las expectativas del sector privado respecto al empleo, los precios y las proyecciones económicas. La encuesta se realiza a partir de la percepción de directores, gerentes y presidentes de empresas.

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Comportamiento de los sectores analizados

De acuerdo con el indicador general del gremio el resultado refleja una mejora moderada de las expectativas. Cuatro de los seis sectores analizados se ubicaron por encima de los 50 puntos.

El sector Inmobiliario registró 50,86 puntos, seguido por Otros Servicios (que incluye actividades contables, jurídicas, de limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias y desarrolladores de software, entre otras) con 50,79 puntos. En tanto, el sector Financiero alcanzó 50,17 puntos y Transporte, 50,07 puntos.

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En contraste, Comercio, con 49,64 puntos, y Construcción, con 49,00 puntos, se situaron en zona de pesimismo.

Percepción de la actividad reciente, empleo y proyecciones

Además del indicador general, la encuesta consulta al empresariado sobre el desempeño reciente de la actividad económica, el empleo, los precios y las perspectivas para los próximos meses.

Actividad económica

En cuanto a la actividad económica, la percepción sobre los últimos tres meses presentó señales mixtas entre los sectores.

En Comercio, la evaluación de las ventas recientes mejoró de 50,00 a 50,50 puntos. En Transporte, la valoración de la situación pasó de 49,50 a 50,00 puntos.

Por su parte, el sector Inmobiliario avanzó de 50,00 a 51,50 puntos, mientras que Otros Servicios mejoró de 49,50 a 50,50 puntos. En el sector Financiero, ambos indicadores se mantuvieron en 50,00 puntos.

En contrapartida, Construcción mostró el desempeño más débil. Si bien mejoró de 48,50 a 49,00 puntos, permaneció en zona de pesimismo. Además, el nivel de la cartera de pedidos se redujo 1,02%, para finalizar en 48,50 puntos.

Empleo

En materia de empleo, se observaron señales de recuperación frente al mes anterior. En el sector Financiero mejoraron tanto la evaluación del empleo durante los últimos tres meses como la expectativa de empleo para los próximos tres meses. En Transporte también se registraron avances.

La mejora más significativa se observó en Otros Servicios, cuya expectativa de empleo para los próximos tres meses pasó de 49,50 a 51,00 puntos. En el sector Inmobiliario también se evidenció una evolución positiva.

En contraste, Comercio redujo su evaluación sobre el empleo reciente, mientras que en Construcción disminuyó la expectativa de generación de mano de obra para los próximos tres meses.

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Perspectiva para los próximos tres meses

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, persiste la cautela entre los sectores analizados.

El rubro Inmobiliario registró el nivel más elevado, con 52,00 puntos, frente a los 50,00 puntos de julio. Un comportamiento similar se observó en Otros Servicios, tanto en la evaluación sobre la situación futura de las empresas como en la demanda o facturación futura.

En Comercio, la expectativa sobre las ventas para los próximos tres meses se mantuvo, aunque disminuyeron las perspectivas sobre los pedidos realizados a proveedores. En Transporte, la situación esperada de las empresas permaneció en terreno de optimismo, al igual que en el sector Financiero.

Finalmente, Construcción presentó las perspectivas más débiles. La expectativa sobre la actividad para los próximos tres meses mejoró de 48,50 a 49,00 puntos, pero permaneció en zona de pesimismo.

A la par, el 75% de las empresas constructoras consultadas identificó a las restricciones financieras como el principal factor limitante de la actividad, mientras que el 25% restante señaló al tipo de cambio, indican desde el gremio.