Cómo abrir una empresa en Paraguay en 72 horas a través de las EAS y el SUACE

El Paraguay continúa consolidándose como un destino atractivo para las inversiones nacionales e internacionales gracias a la simplificación de procesos para la formalización de negocios.

En ese sentido, el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), recibe mensualmente a unos 380 inversionistas para gestionar los trámites necesarios.

Una de las herramientas clave para este impulso es la figura de la Empresa por Acciones Simplificadas (EAS).

En los últimos meses se registra un promedio constante de 1.300 nuevas EAS creadas por mes, reflejando un crecimiento sostenido que beneficia tanto a emprendedores locales como a extranjeros.

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El modelo de las EAS permite formalizar un emprendimiento de forma 100% digital y en un plazo máximo de 72 horas a través del portal de la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico integrado al SUACE.

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Los pasos y características del procedimiento contemplan:

Solicitud e inscripción en línea: Los emprendedores completan el formulario electrónico unificado y adjuntan la documentación requerida (identificación de los socios o accionistas y estatuto social).

Generación automática del RUC y Registros: Una vez verificados los datos, el sistema tramita en una sola gestión la personería jurídica, la obtención de la constancia del RUC (Registro Único del Contribuyente), así como las inscripciones patronales ante el IPS y el Ministerio de Trabajo.

Bancarización ágil e inmediata: Al concluir la constitución formal en 72 horas, la empresa accede automáticamente a la habilitación de cuentas bancarias operativas en cualquiera de las cinco entidades financieras interconectadas a la plataforma. Bajo esta modalidad, en lo que va del año ya se han abierto más de 7.000 cuentas bancarias para nuevos negocios.

Según las informaciones, la mayor parte de los inversionistas extranjeros que acuden a la institución provienen de Brasil, seguidos por ciudadanos de países europeos como España, Italia y Países Bajos.

Los interesados gestionan tanto su radicación bajo la categoría de inversionistas como el establecimiento legal de sus firmas.