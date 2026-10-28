Devaluación del real: ¿qué preocupa a comerciantes de Ciudad del Este?

El precio de compra del real brasileño registró una devaluación en los últimos días, según casas de cambios del país. La cotización pasó de G. 1.120 el 25 de octubre a G. 1.050 el martes 27, una reducción del 6,25%. En tanto, el precio de venta bajó de G. 1.180 a G. 1.170 en el mismo periodo.

En esa línea, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Said Taigen, señaló que los comerciantes están acostumbrados a las fluctuaciones del real y consideró que la situación actual no representa un problema grave para el sector.

El gremialista estimó que el tipo de cambio podría estabilizarse. Sin embargo, reconoció que, mientras persista el escenario actual, las compras podrían resultar más caras para los turistas y consumidores brasileños.

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¿Productos más caros para brasileños?

“Esto es solucionable con una o dos semanas de tiempo y vuelve todo normal. A la larga, Paraguay no estará perdiendo competitividad, pero ahora, esta semana o en dos como máximo, para los turistas que vienen o para los compradores les saldrá un poco más caro”, indicó.

Sostuvo que la evolución de la cotización será clave para observar cómo se comporta la demanda de los visitantes brasileños y qué efectos puede tener sobre la actividad comercial de Ciudad del Este, uno de los principales puntos de intercambio fronterizo del país.

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Inversiones brasileñas en Paraguay

Más allá de la coyuntura cambiaria, Taigen destacó la llegada de empresarios e inversionistas brasileños a Paraguay, a la que calificó como parte de un “doble beneficio” para el país.

Manifestó su deseo de que esta tendencia continúe, especialmente por las oportunidades que puede generar para el departamento de Alto Paraná.

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“Durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff el sector comercial fronterizo mantuvo un buen movimiento. Afirmó que esas administraciones no representaron inconvenientes para los empresarios de Ciudad del Este”, amplió.

En ese sentido, consideró que una mayor llegada de brasileños podría generar beneficios adicionales para Paraguay, tanto por las inversiones como por la actividad económica que se desarrolla en la zona fronteriza.