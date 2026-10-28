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Negocios
28 de octubre de 2026 - 07:00

Devaluación del real: ¿qué preocupa a comerciantes de Ciudad del Este?

La capital del comercio concentra 12.627 empresas registradas, casi el 50% de las más de 26.000 activas en el departamento de Alto Paraná, cifra actualizada a mediados de 2024.
Turistas brasileños y argentinos de compras por Ciudad del Este.

Devaluación del real volvió a moverse en el mercado cambiario local y el sector comercial de Ciudad del Este sigue de cerca sus efectos. El escenario abre interrogantes sobre la competitividad fronteriza y el poder de compra de los visitantes brasileños.

Por ABC Color
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El precio de compra del real brasileño registró una devaluación en los últimos días, según casas de cambios del país. La cotización pasó de G. 1.120 el 25 de octubre a G. 1.050 el martes 27, una reducción del 6,25%. En tanto, el precio de venta bajó de G. 1.180 a G. 1.170 en el mismo periodo.

En esa línea, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Said Taigen, señaló que los comerciantes están acostumbrados a las fluctuaciones del real y consideró que la situación actual no representa un problema grave para el sector.

El gremialista estimó que el tipo de cambio podría estabilizarse. Sin embargo, reconoció que, mientras persista el escenario actual, las compras podrían resultar más caras para los turistas y consumidores brasileños.

Lea más: Ciudad del Este: de frontera comercial a polo económico

¿Productos más caros para brasileños?

“Esto es solucionable con una o dos semanas de tiempo y vuelve todo normal. A la larga, Paraguay no estará perdiendo competitividad, pero ahora, esta semana o en dos como máximo, para los turistas que vienen o para los compradores les saldrá un poco más caro”, indicó.

Sostuvo que la evolución de la cotización será clave para observar cómo se comporta la demanda de los visitantes brasileños y qué efectos puede tener sobre la actividad comercial de Ciudad del Este, uno de los principales puntos de intercambio fronterizo del país.

Inversiones brasileñas en Paraguay

Más allá de la coyuntura cambiaria, Taigen destacó la llegada de empresarios e inversionistas brasileños a Paraguay, a la que calificó como parte de un “doble beneficio” para el país.

Manifestó su deseo de que esta tendencia continúe, especialmente por las oportunidades que puede generar para el departamento de Alto Paraná.

Lea más: Victoria de Lula: ¿qué podría cambiar para el comercio y las inversiones en Paraguay?

“Durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff el sector comercial fronterizo mantuvo un buen movimiento. Afirmó que esas administraciones no representaron inconvenientes para los empresarios de Ciudad del Este”, amplió.

En ese sentido, consideró que una mayor llegada de brasileños podría generar beneficios adicionales para Paraguay, tanto por las inversiones como por la actividad económica que se desarrolla en la zona fronteriza.

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