Victoria de Lula: ¿qué podría cambiar para el comercio y las inversiones en Paraguay?

El resultado de los comicios, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula Da Silva, podría abrir un nuevo panorama para el comercio y las inversiones brasileñas hacia Paraguay. El presidente de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), Fabio Fustagno, mencionó a ABC que las expectativas del sector empresarial sobre la relación comercial entre Paraguay y Brasil “son altamente positivas”.

Fustagno manifestó que el Gobierno de Lula se trata de un modelo caracterizado por un elevado nivel de gasto público y amplios programas de beneficios dirigidos a los sectores de menores ingresos. Sostuvo que este esquema genera una alta necesidad de recaudación fiscal, por lo que estimó que la elevada carga tributaria en Brasil se mantendrá.

Ventajas de producir en Paraguay serían superiores

En la misma línea, dijo que los costos laborales continuarán en aumento, debido a que el Congreso brasileño aprobó la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin disminución salarial. Según explicó, esta medida encarece automáticamente en torno al 10% el costo de la mano de obra en ese país.

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“Las ventajas comparativas de producir en Paraguay serán significativamente superiores a las de Brasil. No obstante, es necesario tener presente que el principal mercado de consumo se encuentra en Brasil y que los costos logísticos de traslado de los bienes producidos en nuestro país inciden en el precio final”, acotó.

Apreciación del guaraní frente al real brasileño

Fustagno señaló que no prevén un cambio radical en las condiciones de la relación bilateral. Sin embargo, sostiene que debe tener en cuenta que la diferencia en la apreciación del guaraní frente al real brasileño actúa en contra de la obtención de costos de producción competitivos.

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“Resulta fundamental que el sector productivo nacional mantenga una gestión rigurosa de sus costos -cuidar cada centavo- para preservar su competitividad. Es imprescindible realizar un seguimiento permanente de la evolución del real, ya que una eventual depreciación de esa moneda podría afectar negativamente la competitividad de nuestros productos”, indicó.

Carga tributaria en Brasil e inversiones en Paraguay

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap), Jorge Bunchicoff, sostuvo que Brasil absorbe más del 60% de las exportaciones de la maquila paraguaya. “Si esa nación crece, nosotros acompañamos. Si se cierra, lo sentimos rápido”, expresó.

En lo que refiere a los cambios en la política comercial o industrial brasileña que Paraguay debería observar, mencionó las “medidas proteccionistas”, como las que ya alegó que se registraron en el sector de autopartes. También coincidió en la importancia de seguir la política fiscal y cambiaria, así como el rumbo del Mercosur.

“Maquila paraguaya no le quita empleo a Brasil”

Bunchicoff aseguró que la maquila paraguaya no le quita empleo a Brasil, sino que contribuye a mejorar la competitividad de sus propias empresas frente a Asia.

Sobre la posibilidad de que este escenario modifique las decisiones de inversión de las empresas que evalúan instalarse en Paraguay, afirmó que podría hacerlo a favor del país.

“Cuando hay incertidumbre en un país vecino, el inversor busca previsibilidad, y Paraguay la ofrece. Pero no alcanza con ser baratos: necesitamos estabilidad, infraestructura, gente capacitada y reglas que no cambian a mitad del partido”, apuntó.

Capital brasileño gana peso en Paraguay

El especialista en inversiones Óscar Mersán comentó que la presencia de capital brasileño en Paraguay adquiere “un peso cada vez mayor” y que el fenómeno va más allá de la industria.

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De las 47.687 solicitudes de residencia registradas en 2025, alrededor del 47% correspondió a brasileños. Además, Alto Paraná concentra 160 de las 324 maquiladoras del país y cerca del 90% de las consultas de empresarios que recibe la Gobernación proviene de Brasil.

Para Mersán, “el costo de Brasil no bajará”. Ante este escenario, indicó que las empresas seguirán llegando a Paraguay, aunque podrían cambiar la intensidad y el perfil de quienes decidan invertir en el país.

Oportunidades en varios sectores

Desde el sector empresarial, subrayó que algunos de los rubros con mayores oportunidades serían la maquila industrial orientada al mercado brasileño -autopartes, confecciones, plásticos, componentes eléctricos y productos farmacéuticos-, la agroindustria con mayor valor agregado y las industrias intensivas en energía y mano de obra.

Prevén mayor flujo migratorio hacia Paraguay

En cuanto al movimiento de personas, Mersán consideró que también podría aumentar el flujo migratorio hacia Paraguay. Según su análisis, esta tendencia beneficiaría a sectores como la construcción y el desarrollo inmobiliario, la educación y la salud privada, los servicios financieros y profesionales, y el comercio en general.

“Paraguay podría vivir una migración de personas igual o mayor a cualquier otra de su historia, con impacto fuerte en ciudades como Ciudad del Este, Hernandarias, Asunción y el área metropolitana”, amplió.