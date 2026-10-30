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Negocios
30 de octubre de 2026 - 19:09

Leve repunte en flujo de inversión extranjera en 2025: ¿Cuánto quedó en el país?

Billetes de cien dólares apilados en una máquina expendedora, con el rostro de Benjamin Franklin visible en cada uno.
La cifra de US$ 1.151millones fue el flujo de Inversión Extranjera (ID) en el último añogentileza

Datos oficiales publicados por el Banco Central del Paraguay (BCP) confirman un repunte del 3% en el flujo de Inversión Directa Extranjera (ID), que alcanzó US$ 1.151 millones en el 2025. Brasil, Países Bajos y EEUU se consolidan como los mayores inversores en el país.

Por ABC Color
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La cifra de US$ 1.151millones en flujo de ID resulta de la resta entre el ingreso bruto o entrada de capital de US$ 4.592millones y un flujo bruto de salida de US$ 3.441millones en el periodo 2025,informó el Banco Central del Paraguay (BCP).

Según informó el BCP, el flujo de inversión directa que efectivamente queda en el país presentó un leve aumento del 3% en comparación al año anterior de US$ 1.119 millones, que representa unos US$ 32 millones más en el flujo de ID que queda en el país.

Flujo Inversión Extranjera 2025
Flujo Inversión Extranjera 2025

De acuerdo con el informe publicado por la banca matriz, en el 2025 hubo un aumento del 31% en el flujo bruto de entrada de capital, que llegó a US$ 4.592 millones, frente a US$ 3.508 millones del 2024. No obstante, el flujo bruto de salida también aumentó en un 44%, pasando de US$ 2.389 millones (año 2024), a US$ 3.441 millones (año 2025).

Por componentes, el flujo neto de ID en el país estuvo explicado principalmente por capitalización y la reinversión de utilidades, contrarrestado parcialmente por préstamos netos negativos, que resultaron de una colocación de activos y amortización de pasivos con el exterior.

Lea más: Inversión extranjera: ¿cuál es el flujo que queda en el país y de dónde proviene?

Inversión por actividad económica

Inversión por actividad económica
Inversión por actividad económica

Por rama de actividad económica, se observó un buen desempeño en los flujos netos de ID de intermediación financiera, comunicaciones, producción de químicos, forestal, agricultura y ganadería, estos flujos positivos se vieron atenuados por flujos netos negativos en comercio, producción de cueros y calzados, molinería.

Con estos resultados, el saldo de la ID al cierre del 2025 asciende a US$ 14.774 millones, registrando un incremento del 32% con respecto al 2024, de US$ 11.157 millones. Con este resultado, el saldo acumulado de ID representa el 30% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las actividades económicas con mayor participación en los saldos de ID han sido comercio (18%), intermediación financiera (15%), comunicaciones (9%), agricultura (7%) y transporte (7%).

Lea más: Inversión Extranjera en Paraguay: ¿A cuánto asciende el flujo que queda en el país y en qué rubros se invierte más?

Los mayores inversores

Saldo acumulado de ID por principales inversores
Saldo acumulado de ID por principales inversores

En los últimos años, Paraguay ha recibido inversión directa de un número creciente de países. Actualmente, provienen principalmente de inversionistas residentes en Brasil que registraron saldos de ID por US$ 2.191 millones), Países Bajos (US$ 1.307 millones), Estados Unidos (US$ 1.262 millones), Uruguay (US$ 1.219 millones), Islas Caimán (US$ 913 millones). Otros países que han ampliado su posición en la ID de Paraguay han sido Chile, Islas Vírgenes Británicas y Argentina. El número de países inversores directos en el país ascendió a 72 en 2025.

Flujo de ID en la región y el mundo

En 2025, los flujos netos mundiales de ID presentaron un repunte del 6% y alcanzaron US$ 1.624 miles de millones. Esta cifra global resultó afectada por las fuertes oscilaciones de los flujos financieros a través de un pequeño número de economías europeas.

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