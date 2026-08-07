Inversión Extranjera en Paraguay: ¿A cuánto asciende el flujo que queda en el país y en qué rubros se invierte más?

El Banco Central del Paraguay (BCP) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) presentaron este jueves, en el Instituto del BCP, el estudio “Caracterización de la Inversión Directa (ID) en Paraguay: un análisis por sectores en el periodo 2008-2024”. El documento busca ir más allá del registro estadístico y ofrecer una lectura sectorial sobre cómo se distribuye la inversión directa y qué revela sobre la estructura productiva del país.

Durante el acto, el presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, subrayó que el trabajo responde a un compromiso institucional que no se limita a “producir estadísticas”, sino a analizarlas, interpretarlas y hacerlas accesibles.

Según los resultados presentados, entre 2008 y 2024 Paraguay recibió flujos netos acumulados de inversión directa (ID) por aproximadamente US$ 10.000 millones. Los flujos de ID corresponde al saldo que surge de la entrada bruta de capital y la salida bruta, o sea, lo que finalmente queda en el país propiamente.

Según los datos correspondientes al año 2024, el flujo bruto de entrada fue de US$ 3.291 millones, que fue parcialmente contrarrestado por un flujo bruto de salida de US$ 2.360 millones, lo que arrojó un saldo de US$ 931 millones solo en ese año y un saldo acumulado de más de US$ 10.000 millones. La capitalización y la reinversión de utilidades han sido los principales motores de este flujo neto, aunque la cifra fue atenuada por préstamos netos negativos durante el año.

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Principales receptores de estas inversiones

La desagregación por sectores muestra un patrón de concentración: los servicios no financieros captaron la mayor parte de esos recursos, empujados principalmente por comercio, telecomunicaciones, transporte y servicios inmobiliarios.

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Este crecimiento estuvo acompañado de un entorno económico más favorable y un dinamismo particular en sectores clave como el comercio, la intermediación financiera, la elaboración de aceites y el transporte. A lo largo del tiempo, se evidencia que, si bien las salidas de inversión directa han crecido de forma sostenida, los flujos netos se han mantenido en terreno positivo, lo que refleja la continuidad del atractivo del país como destino de inversión extranjera.

El estudio identifica, además, diferencias cualitativas entre sectores:

Manufactura: exhibe una trayectoria de mayor diversificación hacia actividades asociadas a mayor valor agregado , un rasgo relevante para el debate sobre productividad y transformación productiva.

Servicios financieros: aparecen con mayores niveles de rentabilidad , pero también con una mayor concentración de los flujos , un dato que sugiere dinamismo acotado a menos segmentos o actores dentro del rubro.

Sector primario: conserva una participación menor en el total, aunque el análisis detecta una expansión reciente hacia actividades no tradicionales, señal de cambios graduales en la composición del interés inversor.

Carvallo Spalding enmarcó los hallazgos en el contexto macro del país, donde mencionó la estabilidad macroeconómica que suele atribuirse a Paraguay, los avances en una agenda de reformas estructurales y la obtención del grado de inversión por parte de Moody’s y S&P Global Ratings como factores que apuntalan un entorno favorable para atraer capital de largo plazo.

Según explicó este tipo de inversión es clave por su potencial para elevar la capacidad productiva, sostener un crecimiento más estable, impulsar empleo de mayor calidad y mejorar ingresos.

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Perspectivas externas y comparación regional

La presentación no se limitó al caso paraguayo. De acuerdo con lo informado en el evento, el director de Estudios Económicos del FLAR, Carlos Giraldo, expuso sobre perspectivas macroeconómicas globales y regionales para 2026-2027, un marco destinado a ubicar el desempeño de la inversión directa dentro de un ciclo internacional más amplio.

Además, se incorporó una dimensión comparativa: el jefe del Sector Externo del Banco de la República de Colombia, Enrique Montes, y el director del Departamento de Análisis de Datos Organizacionales del Banco Central de Costa Rica, Rigoberto Torres, compartieron las experiencias de sus países en materia de inversión directa, con el objetivo de contextualizar los resultados reportados para Paraguay.