ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Negocios
30 de octubre de 2026 - 12:24

Se viene el CyberDay: ¿cuánto ahorran realmente los consumidores con los descuentos?

El CyberDay se realizará desde el 2 al 4 de noviembre vuelve con ofertas y descuentos en tiendas online.
El CyberDay se realizará desde el 2 al 4 de noviembre vuelve con ofertas y descuentos en tiendas online. PEDRO PARDO

El CyberDay vuelve con nuevas ofertas y expectativas de crecimiento para el comercio electrónico paraguayo. Sin embargo, más allá de los descuentos anunciados para los consumidores, las facilidades de pago vuelven a poner el ahorro en el centro de las compras online.

Por Rossana Riveros
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El CyberDay se realizará desde el 2 al 4 de noviembre y vuelve con descuentos en tiendas online. Manoella Talavera, directora de Marketing de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), comentó a ABC que para esta décima edición del CyberDay, Paraguay tiene como objetivo alcanzar US$ 10 millones en ventas y contar con la participación de 100 tiendas.

Señaló que de lograrse dicho resultado esto representaría un crecimiento aproximado del 14% en facturación frente a los US$ 8,8 millones registrados en 2025.

“El evento muestra una evolución muy importante. Solo entre 2024 y 2025, las ventas crecieron un 175%, demostrando que el comercio electrónico está ganando cada vez más protagonismo en Paraguay”, precisó.

Según indicó, el último estudio de Ecommerce 2026 revela que el 81% de los consumidores encuestados conoce el CyberDay y el 59% ya compró alguna vez durante este tipo de eventos.

Lea más: Comercio electrónico en Paraguay se acerca a US$ 3.000 millones y el QR concentra el 85% de los pagos

“Este año quieren dar un protagonismo especial a las mipymes, permitiéndoles llegar a nuevos públicos y competir en una campaña de alcance nacional”, contó.

Descuentos y beneficios durante el CyberDay

En cuanto al porcentaje promedio de descuentos que se espera para esta edición, explicó que cada comercio participante define sus propias promociones y beneficios, por lo que no cuentan con un porcentaje promedio consolidado que permita comparar ambas ediciones.

Manoella Talavera, directora de Marketing de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace).
Manoella Talavera, directora de Marketing de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace).

“Desde Capace buscamos que las empresas presenten ofertas competitivas, descuentos atractivos y beneficios exclusivos para los consumidores. Además, el ahorro no depende únicamente del descuento publicado. Las promociones bancarias, las cuotas sin intereses cuando estén disponibles y los beneficios en envíos también pueden representar ventajas importantes”, amplió.

¿Cuánto gastan los paraguayos durante el CyberDay?

En cuanto al gasto promedio de los paraguayos y los rubros que concentran las compras, manifestó que en la edición 2025 del CyberDay registraron un ticket promedio aproximado de G. 773.900 por compra, con más de 7.500 transacciones y US$ 8,8 millones en ventas durante los tres días.

Comercio electrónico
El último estudio de Ecommerce 2026 revela que el 81% de los consumidores encuestados conoce el CyberDay.

En cuanto a los rubros, mencionó que el informe Anual de Ecommerce 2026 muestra que las categorías más compradas en tiendas online paraguayas durante los últimos seis meses fueron alimentos y bebidas, con un 84% de menciones; medicamentos, con 65%; indumentaria, con 61%; y electrónica y tecnología, con 55%.

“El ecommerce dejó de estar asociado exclusivamente a la compra de electrodomésticos y tecnología. Hoy los consumidores compran online productos de uso cotidiano, desde alimentos y medicamentos hasta ropa y servicios. El comercio electrónico se está convirtiendo en un hábito de consumo y no solamente en una alternativa para compras puntuales”, subrayó.

¿Ahorran realmente los consumidores?

Consultada sobre cuánto ahorran los paraguayos al comprar durante el CyberDay, la directora señaló que no cuentan con un indicador consolidado de ahorro promedio por consumidor, debido a que depende de los productos adquiridos, los descuentos aplicados y los beneficios adicionales de cada empresa.

Sin embargo, mencionó un dato del estudio de Ecommerce 2026. “El 47% de quienes prefieren comprar online en tiendas paraguayas menciona los mejores precios como una de sus razones. Sin embargo, el consumidor ya no busca solamente pagar menos. También valora la rapidez, la comodidad y poder comprar en cualquier momento”, agregó.

Paraguay cuenta con menos del 1% de las tiendas digitales de la región.
El informe Anual de Ecommerce 2026 muestra que las categorías más compradas en tiendas online paraguayas durante los últimos seis meses fueron alimentos y bebidas, con un 84% de menciones; medicamentos, con 65%; indumentaria, con 61%; y electrónica y tecnología, con 55%.

¿Cómo se controlan las ofertas?

Consultada sobre cómo comprueba el gremio que las ofertas sean reales y no simples rebajas sobre precios previamente inflados, explicó que desde Capace promueven las buenas prácticas comerciales, la transparencia y el respeto a los consumidores.

“Cada comercio participante es responsable de los precios, descuentos y condiciones que ofrece durante la campaña. Es importante que las promociones sean claras, que las condiciones estén correctamente comunicadas y que las empresas cumplan lo que prometen”, destacó.

Lea más: De la tarjeta física al QR: así cambió la forma de pagar en seis años en Paraguay

Peso de cuotas y promociones para el consumidor

Finalmente, la gremialista alegó que los medios de pago y las promociones financieras son fundamentales para impulsar la conversión y facilitar el acceso a diferentes categorías de productos.

“Nuestro último estudio de Ecommerce 2026 muestra que el 85% de los consumidores encuestados asegura que compraría más, o probablemente lo haría, si fuera más fácil pagar sus compras online en cuotas”, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
05
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más

Te puede interesar