Se viene el CyberDay: ¿cuánto ahorran realmente los consumidores con los descuentos?

El CyberDay se realizará desde el 2 al 4 de noviembre y vuelve con descuentos en tiendas online. Manoella Talavera, directora de Marketing de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), comentó a ABC que para esta décima edición del CyberDay, Paraguay tiene como objetivo alcanzar US$ 10 millones en ventas y contar con la participación de 100 tiendas.

Señaló que de lograrse dicho resultado esto representaría un crecimiento aproximado del 14% en facturación frente a los US$ 8,8 millones registrados en 2025.

“El evento muestra una evolución muy importante. Solo entre 2024 y 2025, las ventas crecieron un 175%, demostrando que el comercio electrónico está ganando cada vez más protagonismo en Paraguay”, precisó.

Según indicó, el último estudio de Ecommerce 2026 revela que el 81% de los consumidores encuestados conoce el CyberDay y el 59% ya compró alguna vez durante este tipo de eventos.

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“Este año quieren dar un protagonismo especial a las mipymes, permitiéndoles llegar a nuevos públicos y competir en una campaña de alcance nacional”, contó.

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Descuentos y beneficios durante el CyberDay

En cuanto al porcentaje promedio de descuentos que se espera para esta edición, explicó que cada comercio participante define sus propias promociones y beneficios, por lo que no cuentan con un porcentaje promedio consolidado que permita comparar ambas ediciones.

“Desde Capace buscamos que las empresas presenten ofertas competitivas, descuentos atractivos y beneficios exclusivos para los consumidores. Además, el ahorro no depende únicamente del descuento publicado. Las promociones bancarias, las cuotas sin intereses cuando estén disponibles y los beneficios en envíos también pueden representar ventajas importantes”, amplió.

¿Cuánto gastan los paraguayos durante el CyberDay?

En cuanto al gasto promedio de los paraguayos y los rubros que concentran las compras, manifestó que en la edición 2025 del CyberDay registraron un ticket promedio aproximado de G. 773.900 por compra, con más de 7.500 transacciones y US$ 8,8 millones en ventas durante los tres días.

En cuanto a los rubros, mencionó que el informe Anual de Ecommerce 2026 muestra que las categorías más compradas en tiendas online paraguayas durante los últimos seis meses fueron alimentos y bebidas, con un 84% de menciones; medicamentos, con 65%; indumentaria, con 61%; y electrónica y tecnología, con 55%.

“El ecommerce dejó de estar asociado exclusivamente a la compra de electrodomésticos y tecnología. Hoy los consumidores compran online productos de uso cotidiano, desde alimentos y medicamentos hasta ropa y servicios. El comercio electrónico se está convirtiendo en un hábito de consumo y no solamente en una alternativa para compras puntuales”, subrayó.

¿Ahorran realmente los consumidores?

Consultada sobre cuánto ahorran los paraguayos al comprar durante el CyberDay, la directora señaló que no cuentan con un indicador consolidado de ahorro promedio por consumidor, debido a que depende de los productos adquiridos, los descuentos aplicados y los beneficios adicionales de cada empresa.

Sin embargo, mencionó un dato del estudio de Ecommerce 2026. “El 47% de quienes prefieren comprar online en tiendas paraguayas menciona los mejores precios como una de sus razones. Sin embargo, el consumidor ya no busca solamente pagar menos. También valora la rapidez, la comodidad y poder comprar en cualquier momento”, agregó.

¿Cómo se controlan las ofertas?

Consultada sobre cómo comprueba el gremio que las ofertas sean reales y no simples rebajas sobre precios previamente inflados, explicó que desde Capace promueven las buenas prácticas comerciales, la transparencia y el respeto a los consumidores.

“Cada comercio participante es responsable de los precios, descuentos y condiciones que ofrece durante la campaña. Es importante que las promociones sean claras, que las condiciones estén correctamente comunicadas y que las empresas cumplan lo que prometen”, destacó.

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Peso de cuotas y promociones para el consumidor

Finalmente, la gremialista alegó que los medios de pago y las promociones financieras son fundamentales para impulsar la conversión y facilitar el acceso a diferentes categorías de productos.

“Nuestro último estudio de Ecommerce 2026 muestra que el 85% de los consumidores encuestados asegura que compraría más, o probablemente lo haría, si fuera más fácil pagar sus compras online en cuotas”, concluyó.