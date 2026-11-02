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Negocios
02 de noviembre de 2026 - 06:00

El pasaje de bus para las fiestas se compra en noviembre: ¿cómo ahorrar en el CyberDay?

Los beneficios del CyberDay incluyen 12 cuotas sin interés con Banco Atlas, una alternativa para organizar el presupuesto y preparar el próximo viaje.
Los beneficios del CyberDay incluyen 12 cuotas sin interés con Banco Atlas, una alternativa para organizar el presupuesto y preparar el próximo viaje.

Plataforma10 se suma al CyberDay Paraguay con un 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin intereses en pasajes de bus. Es una oportunidad para asegurar los viajes de fin de año antes de la temporada alta.

Por Plataforma 10
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Para muchas familias, el viaje de fin de año empieza bastante antes de subir al bus: empieza el día en que se consigue el pasaje.

Las fiestas y las vacaciones de verano concentran buena parte de los viajes del año, entre reencuentros en el interior, escapadas a la playa o al lago y el clásico tour de compras a Ciudad del Este.

También son las semanas en las que los horarios más buscados se agotan primero. Por eso, el CyberDay, que se realiza del 2 al 4 de noviembre, llega en un momento clave para resolver esos traslados con tiempo, y Plataforma10, el sitio líder en venta de pasajes de bus de la región, se suma con beneficios pensados para eso.

Durante esos tres días, quienes compren sus pasajes desde la app con el código CYBER15 obtienen un 15% de descuento, con un ahorro de hasta G. 15.000 por compra.

Además, pueden pagar en hasta 12 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito de Banco Atlas.

Por ejemplo, un pasaje de G. 100.000 queda en G. 85.000 y, si se paga con Banco Atlas, puede dividirse en cuotas sin recargo.

El CyberDay ofrece una oportunidad para ahorrar en pasajes y organizar con anticipación las próximas escapadas.
El CyberDay ofrece una oportunidad para ahorrar en pasajes y organizar con anticipación las próximas escapadas.

“Noviembre es el mejor momento para pensar en diciembre o incluso planificar las vacaciones de verano. Quien compra en el Cyber Day elige su horario con tranquilidad y paga menos por un viaje que igual iba a hacer”, explicó Tomás Barreiro, Head of Marketing de Plataforma10.

Todas las empresas en un mismo lugar

En lugar de recorrer boleterías o sitios de distintas empresas, Plataforma10 reúne en una sola búsqueda las opciones de múltiples empresas de transporte, con sus horarios, precios y tipos de servicio.

El pasaje es electrónico y llega directo al celular. Su red cubre destinos en todo Paraguay y conexiones con países vecinos.

Los destinos que más se mueven en el verano

Encarnación. Es la referencia del verano paraguayo, con playas sobre el río Paraná, costanera y, ya en enero y febrero, el Carnaval Encarnaceno. Es una de las rutas que más conviene reservar con tiempo.

Ciudad del Este. Es el destino del tour de compras por excelencia. Desde Asunción el trayecto demora alrededor de seis horas, así que asegurar con anticipación una salida temprana puede ser la diferencia entre aprovechar el día completo o llegar con los locales cerrando.

El interior del país. Para quienes viajan a pasar las fiestas en familia, diciembre es el mes de mayor movimiento hacia las ciudades del interior, y los horarios cercanos al 24 y al 31 son los primeros en agotarse.

Plataforma 10 facilita la planificación de viajes con la compra online de pasajes, desde el celular y en pocos pasos.
Plataforma 10 facilita la planificación de viajes con la compra online de pasajes, desde el celular y en pocos pasos.

Consejos para viajar en temporada alta

Comparar tipos de servicio antes de comprar ayuda a elegir según la duración del viaje: en trayectos largos, un asiento más cómodo hace la diferencia.

Conviene también evitar las salidas de último momento cerca de las fiestas, cuando la demanda es mayor.

El día del viaje, llevar el pasaje en el celular y el documento a mano agiliza el embarque, y llegar a la terminal con anticipación evita corridas en los días de más movimiento.

¿Cómo aprovechar el descuento?

  1. Abrir la app de Plataforma10 o descargarla.
  2. Buscar origen, destino y fecha, y comparar empresas, horarios y precios.
  3. Ingresar el código CYBER15 al momento del pago.
  4. Pagar con tarjeta de crédito de Banco Atlas para acceder a las 12 cuotas sin intereses.

Beneficios válidos del 2 al 4 de noviembre de 2026, sujetos a términos y condiciones.

Con la temporada alta a pocas semanas, adelantar la compra es la forma más simple de que el viaje de fin de año llegue con descuento y con el horario ya resuelto.

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