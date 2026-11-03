Munich Ultra celebró su primer torneo de golf en Surubi’i con socios del Club Centenario

El sábado 31 de octubre, más de 200 socios del Club Centenario participaron del Munich Ultra Mini Tour disputado en duplas.

La jornada se extendió desde las 08:00 hasta las 18:30, culminando con una premiación en la que Munich Ultra reconoció a los principales competidores de cada categoría, además de realizar sorteos de distintos premios.

Munich Ultra acompañó la experiencia de los participantes durante toda la jornada. La marca estuvo presente a lo largo del recorrido disponibilizando su producto para los jugadores y asistentes, generando espacios de acercamiento y contacto directo con los consumidores.

“El golf representa valores que compartimos como marca, como la disciplina, la superación y el equilibrio. Desde Munich Ultra buscamos acompañar experiencias que promuevan estos principios, acercarnos a los consumidores y seguir impulsando el crecimiento del deporte en Paraguay”, expresó Alejandro Junqueira Yakisich, brand manager de Munich Ultra.

El ejecutivo destacó además la identidad nacional de la marca y su interés por impulsar actividades deportivas. “Como una marca paraguaya, buscamos siempre el equilibrio entre el disfrute y el deporte de manera responsable”, señaló.

Una propuesta que invita a disfrutar

El Munich Ultra Mini Tour tendrá una segunda fecha el próximo 5 de diciembre, nuevamente en Surubi’i.

La organización espera contar con una convocatoria similar a la de la primera jornada, consolidando esta iniciativa como un espacio de encuentro para los socios del Club Centenario.

La propuesta se vincula con el posicionamiento de Munich Ultra, una cerveza que apuesta por una experiencia más ligera, asociada al disfrute y a un estilo de vida equilibrado.

Su propuesta combina un sabor suave y refrescante con un menor contenido calórico y una graduación alcohólica más baja que las variedades tradicionales.

“Munich Ultra es una cerveza baja en calorías, que habla mucho de la livianidad, de la dualidad, de poder vivir momentos de disfrute”, explicó Junqueira Yakisich.

Munich Ultra fue distinguida con una medalla de oro en Monde Selection, certamen que evalúa productos de distintas partes del mundo mediante análisis de sus atributos sensoriales y de calidad.

El reconocimiento se suma a la trayectoria de Munich, que acumuló siete medallas de oro en esta competencia internacional.

Así, el golf se convierte en el escenario ideal para conectar deporte, entretenimiento y momentos compartidos.

Con esta iniciativa, Munich Ultra busca fortalecer su vínculo con los consumidores y acompañar experiencias que trascienden el producto, poniendo en valor la camaradería y el disfrute al aire libre.