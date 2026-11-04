La expansión de Enersur cobra fuerza con un 60% de avance en su nueva planta

La nueva planta que Enersur S.A. construye en Canindeyú representa algo más que una ampliación en términos de infraestructura. Con una inversión prevista de US$ 150 millones, la compañía busca transformar un mayor volumen de maíz paraguayo en biocombustibles y derivados industriales, pasando a diversificar sus líneas de negocio.

La iniciativa responde, según Fernando Talavera, gerente comercial de Enersur, a tres oportunidades, que son la demanda interna de etanol, la posibilidad de agregar valor al agro y el aprovechamiento integral de la materia prima. El ejecutivo vincula la primera de ellas con un marco normativo que promueve el uso de biocombustibles y plantea aprovechar las otras dos para integrar la arista industrial, con la producción agrícola y los servicios.

Obra en marcha

La construcción registra un avance físico del 60% y atraviesa actualmente una fase de montaje de equipos e instalaciones industriales. Con esto, las primeras pruebas de funcionamiento están previstas para agosto de 2027, con la expectativa de comenzar la producción comercial de manera progresiva durante ese mismo período.

La nueva unidad sumará una capacidad nominal de 600.000 litros diarios de etanol, y con su incorporación, Enersur proyecta alcanzar aproximadamente 720.000 litros diarios de capacidad instalada total, considerando también sus instalaciones actuales. El incremento permitirá atender más demanda y diversificar la oferta.

“No se trata solamente de ampliar la capacidad productiva, sino de consolidar un modelo industrial más diversificado, competitivo y sostenible”, sostiene Talavera, al explicar por qué el proyecto fue concebido para desarrollar varias líneas de negocio a partir del mismo insumo agrícola.

Aprovechamiento integral

En lugar de limitarse a la elaboración de etanol anhidro para uso carburante, el nuevo complejo funcionará bajo un concepto de biorrefinería integrada. Es decir, su diseño contempla la producción de aproximadamente 150.000 toneladas anuales de burlanda DDGS, un derivado de la industrialización del maíz, además de 9.000 toneladas de aceite de maíz destinadas a la producción de biodiésel.

A todo esto se suma la recuperación de dióxido de carbono biogénico, con aplicaciones previstas en los segmentos alimenticio e industrial; estas líneas permitirán ampliar las fuentes de ingresos y aprovechar componentes de la materia prima que van más allá del producto principal. La empresa considera que la tecnología incorporada será determinante para mejorar la eficiencia operativa y sostener sus estándares de calidad.

Para esta transformación, Enersur estableció una alianza tecnológica con la firma internacional Praj Industries, especializada en soluciones para biocombustibles convencionales y avanzados. En este aspecto, la relación no solo contempla los equipos y procesos de la nueva planta, sino también una base tecnológica para evaluar futuras alternativas energéticas.

Maíz y empleo

De este modo, el funcionamiento a plena capacidad demandará unas 1.400 toneladas diarias de maíz, equivalentes a aproximadamente 500.000 toneladas anuales. A tal efecto, la compañía prevé abastecerse con producción nacional, aprovechando el perfil agrícola de Canindeyú y su red de productores, acopiadores, transportistas y prestadores de servicios.

“Nuestro objetivo es fortalecer las relaciones comerciales sostenibles, tanto con los productores como con proveedores nacionales”, afirma Talavera. Por ende, la intención es generar una demanda más previsible para el maíz y estimular nuevas oportunidades de comercialización, al tiempo de profundizar la integración entre el campo y la industria.

El impacto laboral también forma parte de las proyecciones, ya que en la construcción se estima un pico de aproximadamente 500 empleos directos; una vez que comience la operación, la empresa prevé alrededor de 250 puestos permanentes para técnicos, ingenieros, laboratoristas, operadores y otros perfiles especializados. A esto se añadirían más de 1.500 empleos indirectos vinculados con la logística, mantenimiento, seguridad y servicios complementarios.

Financiamiento y mercados

El citado presupuesto de US$ 150 millones comprende infraestructura, equipamiento, tecnología y los demás componentes necesarios para poner en marcha la planta. Enersur prevé combinar recursos propios con financiamiento externo, mediante operaciones bancarias y mecanismos del mercado de capitales, de acuerdo con la estructura financiera establecida; dentro de este proceso se enmarca el acompañamiento de Banco Atlas a la compañía.

En el plano comercial, el primer destino de la mayor producción será el mercado paraguayo, siendo que la compañía pretende atender la demanda de etanol impulsada por el uso de biocombustibles, sin perder de vista las oportunidades de colocar en el exterior tanto el combustible como los subproductos derivados del maíz.

“Nuestra estrategia comercial contempla un crecimiento progresivo, priorizando inicialmente el abastecimiento del mercado nacional y, posteriormente, la ampliación de nuestra participación en mercados internacionales”, explica el ejecutivo. Por ahora, la empresa habla de oportunidades en evaluación, sin identificar aún destinos concretos como próxima conquista externa.

Próxima frontera

La mirada a cinco años incluye una línea todavía incipiente, pero estratégica: el combustible sostenible de aviación, conocido por sus siglas en inglés SAF. Enersur lo identifica como una posibilidad futura a explorar a partir de su alianza con Praj Industries, en un contexto internacional de búsqueda de alternativas energéticas con menores emisiones.

Talavera plantea que la meta es consolidar una biorrefinería capaz de producir etanol, derivados de mayor valor agregado y, progresivamente, nuevas soluciones energéticas, con una obra en Canindeyú que se perfila así como la plataforma industrial desde la cual Enersur buscará convertir su crecimiento de capacidad en una presencia más amplia dentro del negocio de las bioenergías.

Expansión industrial – Enersur en cifras

720.000

Litros diarios de capacidad nominal instalada total proyectada.

500.000

Toneladas anuales de maíz que demandará la nueva planta a plena capacidad.

250

Empleos permanentes previstos una vez iniciadas las operaciones.

2027

Año previsto para las primeras pruebas y el inicio progresivo de la producción comercial.