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Negocios
11 de noviembre de 2026 - 14:31

El Mariscal recibe a El Café de Acá en una casona patrimonial que vuelve a llenarse de vida

El Café de Acá abrió sus puertas en la histórica Casa-Quinta Brakenridge, un espacio que combina gastronomía, patrimonio arquitectónico y cultura paraguaya.
El Café de Acá abrió sus puertas en la histórica Casa-Quinta Brakenridge, un espacio que combina gastronomía, patrimonio arquitectónico y cultura paraguaya.

La nueva sucursal se suma a la expansión gastronómica de Mariscal, en una casa de más de 100 años que reúne historia, arte paraguayo y sabores tradicionales.

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El Café de Acá abre una nueva sucursal en Mariscal, en la histórica Casa-Quinta Brakenridge, una construcción de principios del siglo XX recuperada para recibir una propuesta que combina gastronomía, arquitectura patrimonial y cultura nacional.

La apertura forma parte de la expansión de Mariscal y fortalece su concepto de centro urbano: un entorno para vivir, trabajar y disfrutar.

La nueva sucursal de El Café de Acá recupera una construcción de principios del siglo XX y la convierte en un punto de encuentro para disfrutar de sabores y expresiones artísticas nacionales.
La nueva sucursal de El Café de Acá recupera una construcción de principios del siglo XX y la convierte en un punto de encuentro para disfrutar de sabores y expresiones artísticas nacionales.

La casona se encuentra en el sector Central Mariscal, junto a propuestas como Rayuela, Kessel Parrilla, Il Migrante, Mozzafiato, Quattro D y Mercado La Caoba, que contribuyen al desarrollo de un nuevo polo gastronómico dentro de Mariscal.

Una invitación que dio origen al proyecto

La llegada de El Café de Acá surgió a partir de una invitación de Mariscal.

Jardines, fuentes, una glorieta y mobiliario inspirado en las casas paraguayas recrean un ambiente pensado para compartir y disfrutar.
Jardines, fuentes, una glorieta y mobiliario inspirado en las casas paraguayas recrean un ambiente pensado para compartir y disfrutar.

Sus propietarios cuentan que no tenían previsto abrir otra sucursal, pero la posibilidad de habitar una casa con tanta historia los conquistó.

“Nos emocionó especialmente imaginar una casa con tanta historia, rodeada de una nueva arquitectura, de edificios modernos, oficinas y residencias, convirtiéndose en un punto de encuentro entre el pasado y el presente de nuestra ciudad”, señalaron.

El cocido quemado y el mbeyú forman parte de las opciones que mantienen viva la identidad gastronómica nacional en la carta de El Café de Acá.
El cocido quemado y el mbeyú forman parte de las opciones que mantienen viva la identidad gastronómica nacional en la carta de El Café de Acá.

El proyecto arquitectónico priorizó la recuperación de la esencia de la casa: se reconstruyó un ala de su galería siguiendo los elementos originales y se pusieron nuevamente en valor techos, vigas, tejuelitas, ladrillos y pisos.

Jardines, fuentes, una glorieta y mobiliario inspirado en las casas paraguayas completan la ambientación.

Arte y cultura nacional en cada rincón

El arte es parte central de la experiencia. Rolo Ocampos realizó El recuerdo vivo, un mural inspirado en la memoria colectiva, los patios, las cocinas y las costumbres cotidianas.

Obras de artistas nacionales y piezas artesanales forman parte de la ambientación de la nueva sucursal de El Café de Acá.
Obras de artistas nacionales y piezas artesanales forman parte de la ambientación de la nueva sucursal de El Café de Acá.

La casona también reúne obras de Paula Petta, Verónica Arami, Karina Madrid e Ito Guggiari, junto con piezas artesanales de Domingo Bautista Páez y Celso Benítez.

“Para nosotros, el arte no tenía que ser simplemente algo que decorara las paredes. Queríamos que formara parte de la casa, que despertara curiosidad, que invitara a detenerse, a observar y a descubrir historias”, explicaron sus propietarios.

La Casa-Quinta Brakenridge conserva elementos originales de su arquitectura, como techos, vigas, ladrillos y pisos, que fueron puestos en valor durante su restauración.
La Casa-Quinta Brakenridge conserva elementos originales de su arquitectura, como techos, vigas, ladrillos y pisos, que fueron puestos en valor durante su restauración.

Esta apuesta por el talento local dialoga con la identidad de Mariscal, que integra el arte y la cultura paraguaya a sus espacios y experiencias.

Sabores para distintos momentos del día

El Café de Acá mantendrá inicialmente la carta que caracteriza a la marca, con desayunos, brunches, meriendas y platos de inspiración paraguaya, como el cocido quemado y el mbeyú.

La apertura de El Café de Acá amplía la oferta gastronómica de Mariscal y suma una experiencia que invita a disfrutar de la arquitectura y las tradiciones locales.
Con esta apertura, Mariscal fortalece su propuesta como centro urbano, integrando patrimonio, gastronomía, arte y espacios para disfrutar de la vida de barrio.

La oferta también incluye almuerzos, picaditas, cócteles, cervezas y jugos naturales.

Sus propietarios anticipan que más adelante desarrollarán novedades gastronómicas. “Siempre quisimos crear lugares que fueran mucho más que un espacio para comer o tomar un café; lugares donde las personas quieran quedarse, compartir, conversar y sentirse parte”, destacaron.

Mariscal, un centro urbano que sigue creciendo

La apertura amplía las experiencias gastronómicas de Mariscal y se integra a un desarrollo donde conviven comercios, espacios de encuentro, oficinas y las residencias More Mariscal de Altius Group.

El arte nacional ocupa un lugar protagónico en la casona, con obras de Rolo Ocampos, Paula Petta, Verónica Arami, Karina Madrid e Ito Guggiari.
El arte nacional ocupa un lugar protagónico en la casona, con obras de Rolo Ocampos, Paula Petta, Verónica Arami, Karina Madrid e Ito Guggiari.

La recuperación de la casona refleja esa convivencia entre la memoria del barrio y las nuevas formas de habitar la ciudad.

“Nos entusiasma muchísimo de Mariscal la visión de ciudad que vienen construyendo desde hace varios años, buscando recuperar esa vida de barrio donde las personas puedan caminar, pasear, encontrarse y disfrutar de los espacios que las rodean”, expresaron los propietarios.

La propuesta gastronómica incluye desayunos, brunches, meriendas y platos de inspiración paraguaya, además de almuerzos y opciones para compartir.
La propuesta gastronómica incluye desayunos, brunches, meriendas y platos de inspiración paraguaya, además de almuerzos y opciones para compartir.

“Esta casa tiene más de 100 años de historia, pero lo más lindo es pensar que las próximas historias las van a escribir quienes la visiten: nuestros clientes”, concluyeron.

Con El Café de Acá, Mariscal suma un nuevo espacio para encontrarse y continúa consolidándose como el gran corazón de Asunción.

La apertura de El Café de Acá amplía la oferta gastronómica de Mariscal y suma una experiencia que invita a disfrutar de la arquitectura y las tradiciones locales.
La apertura de El Café de Acá amplía la oferta gastronómica de Mariscal y suma una experiencia que invita a disfrutar de la arquitectura y las tradiciones locales.

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