El Mariscal recibe a El Café de Acá en una casona patrimonial que vuelve a llenarse de vida

El Café de Acá abre una nueva sucursal en Mariscal, en la histórica Casa-Quinta Brakenridge, una construcción de principios del siglo XX recuperada para recibir una propuesta que combina gastronomía, arquitectura patrimonial y cultura nacional.

La apertura forma parte de la expansión de Mariscal y fortalece su concepto de centro urbano: un entorno para vivir, trabajar y disfrutar.

La casona se encuentra en el sector Central Mariscal, junto a propuestas como Rayuela, Kessel Parrilla, Il Migrante, Mozzafiato, Quattro D y Mercado La Caoba, que contribuyen al desarrollo de un nuevo polo gastronómico dentro de Mariscal.

Una invitación que dio origen al proyecto

La llegada de El Café de Acá surgió a partir de una invitación de Mariscal.

Sus propietarios cuentan que no tenían previsto abrir otra sucursal, pero la posibilidad de habitar una casa con tanta historia los conquistó.

“Nos emocionó especialmente imaginar una casa con tanta historia, rodeada de una nueva arquitectura, de edificios modernos, oficinas y residencias, convirtiéndose en un punto de encuentro entre el pasado y el presente de nuestra ciudad”, señalaron.

El proyecto arquitectónico priorizó la recuperación de la esencia de la casa: se reconstruyó un ala de su galería siguiendo los elementos originales y se pusieron nuevamente en valor techos, vigas, tejuelitas, ladrillos y pisos.

Jardines, fuentes, una glorieta y mobiliario inspirado en las casas paraguayas completan la ambientación.

Arte y cultura nacional en cada rincón

El arte es parte central de la experiencia. Rolo Ocampos realizó El recuerdo vivo, un mural inspirado en la memoria colectiva, los patios, las cocinas y las costumbres cotidianas.

La casona también reúne obras de Paula Petta, Verónica Arami, Karina Madrid e Ito Guggiari, junto con piezas artesanales de Domingo Bautista Páez y Celso Benítez.

“Para nosotros, el arte no tenía que ser simplemente algo que decorara las paredes. Queríamos que formara parte de la casa, que despertara curiosidad, que invitara a detenerse, a observar y a descubrir historias”, explicaron sus propietarios.

Esta apuesta por el talento local dialoga con la identidad de Mariscal, que integra el arte y la cultura paraguaya a sus espacios y experiencias.

Sabores para distintos momentos del día

El Café de Acá mantendrá inicialmente la carta que caracteriza a la marca, con desayunos, brunches, meriendas y platos de inspiración paraguaya, como el cocido quemado y el mbeyú.

La oferta también incluye almuerzos, picaditas, cócteles, cervezas y jugos naturales.

Sus propietarios anticipan que más adelante desarrollarán novedades gastronómicas. “Siempre quisimos crear lugares que fueran mucho más que un espacio para comer o tomar un café; lugares donde las personas quieran quedarse, compartir, conversar y sentirse parte”, destacaron.

Mariscal, un centro urbano que sigue creciendo

La apertura amplía las experiencias gastronómicas de Mariscal y se integra a un desarrollo donde conviven comercios, espacios de encuentro, oficinas y las residencias More Mariscal de Altius Group.

La recuperación de la casona refleja esa convivencia entre la memoria del barrio y las nuevas formas de habitar la ciudad.

“Nos entusiasma muchísimo de Mariscal la visión de ciudad que vienen construyendo desde hace varios años, buscando recuperar esa vida de barrio donde las personas puedan caminar, pasear, encontrarse y disfrutar de los espacios que las rodean”, expresaron los propietarios.

“Esta casa tiene más de 100 años de historia, pero lo más lindo es pensar que las próximas historias las van a escribir quienes la visiten: nuestros clientes”, concluyeron.

Con El Café de Acá, Mariscal suma un nuevo espacio para encontrarse y continúa consolidándose como el gran corazón de Asunción.