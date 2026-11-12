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Negocios
12 de noviembre de 2026 - 11:06

35 años de historia, educación y nuevos desafíos de la Universidad Americana

La Universidad Americana celebra 35 años de trayectoria con una campaña que destaca los propósitos alcanzados desde su fundación en 1991.
La Universidad Americana celebra 35 años de trayectoria con una campaña que destaca los propósitos alcanzados desde su fundación en 1991.Gentileza

En octubre, la Universidad Americana cumplió 35 años y lo celebra con una campaña que pone en palabras lo que viene construyendo desde 1991: una comunidad que no deja de cumplir lo que se propone.

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Lo que hoy conocemos como la Universidad Americana comenzó en 1991 con la creación del Instituto de Ciencias Administrativas (INCADE).

Tres años después, en 1994, se convirtió oficialmente en universidad por ley.

Bajo el concepto “35 años cumpliendo propósitos”, la Universidad Americana celebra su historia y proyecta nuevos desafíos para el futuro.
Bajo el concepto “35 años cumpliendo propósitos”, la Universidad Americana celebra su historia y proyecta nuevos desafíos para el futuro.

Desde entonces, la institución ha trabajado para ampliar su presencia dentro y fuera del país, fortalecer la calidad académica y generar nuevas oportunidades de acceso a la educación superior.

“Cumplir 35 años es, sobre todo, haber cumplido un propósito tras otro: el de convertirnos en universidad, el de llegar a cada rincón del país y el mundo, el de abrirle la puerta a quien se lo propone. Esta campaña es la forma en que elegimos contar esa historia”, señaló el Dr. Sergio Duarte Masi, rector de la Universidad Americana.

Desde sus inicios como Instituto de Ciencias Administrativas (INCADE), la Universidad Americana ha ampliado su alcance y consolidado su propuesta educativa.
Desde sus inicios como Instituto de Ciencias Administrativas (INCADE), la Universidad Americana ha ampliado su alcance y consolidado su propuesta educativa.

A lo largo de su trayectoria, la institución ha formado a más de 20.000 egresados y cuenta con carreras de grado con acreditación vigente ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Asimismo, la consolidación de la educación a distancia le ha permitido ampliar su alcance y ofrecer alternativas de formación a estudiantes de distintos puntos del Paraguay y del exterior.

Más de 20.000 egresados forman parte de la historia de la Universidad Americana, que continúa ampliando las oportunidades de formación profesional.
Más de 20.000 egresados forman parte de la historia de la Universidad Americana, que continúa ampliando las oportunidades de formación profesional.

“Cada carrera acreditada, cada estudiante que egresa, cada modalidad nueva que abrimos es un propósito cumplido. Por eso, para nosotros, cumplir 35 años es, en el fondo, cumplir propósitos”, agregó Duarte Masi.

Con el lema 35 años cumpliendo propósitos, durante octubre se realizará una intervención especial en el campus, como parte de las actividades conmemorativas.

La acreditación vigente de las carreras de grado ante la ANEAES refleja el trabajo de la Universidad Americana en favor de la calidad académica.
La acreditación vigente de las carreras de grado ante la ANEAES refleja el trabajo de la Universidad Americana en favor de la calidad académica.

Los festejos también incluirán una jornada deportiva pensada para reunir a la comunidad en torno a la actividad física y los hábitos saludables.

La propuesta contempla distancias para diferentes edades y niveles de preparación, desde los más pequeños hasta quienes deseen afrontar los desafíos de 5K y 10K.

La educación a distancia constituye uno de los avances que permiten a la Universidad Americana llegar a estudiantes de distintos puntos del Paraguay y del exterior.
La educación a distancia constituye uno de los avances que permiten a la Universidad Americana llegar a estudiantes de distintos puntos del Paraguay y del exterior.

Será una oportunidad para compartir, celebrar los logros alcanzados y animarse a cumplir nuevos propósitos.

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