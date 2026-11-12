35 años de historia, educación y nuevos desafíos de la Universidad Americana

Lo que hoy conocemos como la Universidad Americana comenzó en 1991 con la creación del Instituto de Ciencias Administrativas (INCADE).

Tres años después, en 1994, se convirtió oficialmente en universidad por ley.

Desde entonces, la institución ha trabajado para ampliar su presencia dentro y fuera del país, fortalecer la calidad académica y generar nuevas oportunidades de acceso a la educación superior.

“Cumplir 35 años es, sobre todo, haber cumplido un propósito tras otro: el de convertirnos en universidad, el de llegar a cada rincón del país y el mundo, el de abrirle la puerta a quien se lo propone. Esta campaña es la forma en que elegimos contar esa historia”, señaló el Dr. Sergio Duarte Masi, rector de la Universidad Americana.

A lo largo de su trayectoria, la institución ha formado a más de 20.000 egresados y cuenta con carreras de grado con acreditación vigente ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Asimismo, la consolidación de la educación a distancia le ha permitido ampliar su alcance y ofrecer alternativas de formación a estudiantes de distintos puntos del Paraguay y del exterior.

“Cada carrera acreditada, cada estudiante que egresa, cada modalidad nueva que abrimos es un propósito cumplido. Por eso, para nosotros, cumplir 35 años es, en el fondo, cumplir propósitos”, agregó Duarte Masi.

Con el lema 35 años cumpliendo propósitos, durante octubre se realizará una intervención especial en el campus, como parte de las actividades conmemorativas.

Los festejos también incluirán una jornada deportiva pensada para reunir a la comunidad en torno a la actividad física y los hábitos saludables.

La propuesta contempla distancias para diferentes edades y niveles de preparación, desde los más pequeños hasta quienes deseen afrontar los desafíos de 5K y 10K.

Será una oportunidad para compartir, celebrar los logros alcanzados y animarse a cumplir nuevos propósitos.