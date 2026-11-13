Dinelco acepta todo: Todos los QR, tarjetas y billeteras digitales en un solo POS

Dinelco continúa fortaleciendo su propuesta para los comercios paraguayos con una solución que amplía las posibilidades de cobro y facilita la experiencia de pago de los consumidores.

Con el POS Dinelco, pueden recibir pagos mediante QR y, además, aceptar tarjetas de crédito y débito de todos los bancos, así como billeteras digitales, desde una misma solución.

Esta funcionalidad representa un avance para los comercios que buscan simplificar sus operaciones y ofrecer más alternativas a sus clientes.

El QR ocupa un lugar central en esta propuesta, al ampliar las posibilidades de aceptación para los comercios y facilitar las transacciones cotidianas.

Los clientes pueden realizar sus pagos desde las aplicaciones de los bancos y billeteras adheridas al QR SIP, mientras que los negocios cuentan con una alternativa que les permite responder a distintas preferencias de pago.

La propuesta se complementa con la aceptación de tarjetas de crédito y débito de todos los bancos y billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay y Garmin Pay, que permiten realizar pagos de forma rápida y segura en los comercios adheridos, utilizando dispositivos compatibles.

Dinelco también ofrece alternativas para los turistas que visitan Paraguay

Los clientes provenientes de Brasil pueden pagar mediante PIX y los de Argentina, a través del QR argentino, directamente desde las aplicaciones de sus bancos, con conversión automática a guaraníes.

De esta manera, los comercios pueden facilitar las compras de visitantes extranjeros y ofrecerles una experiencia de pago más cómoda.

Al aceptar diferentes métodos de pago desde el POS, los negocios pueden ofrecer mayor flexibilidad a sus clientes y simplificar la gestión de sus cobros.

Esto contribuye a fortalecer su competitividad en un mercado donde la facilidad y la variedad de opciones al momento de pagar son cada vez más relevantes.

Con Dinelco acepta todo, la marca refuerza su posicionamiento como una solución integral de aceptación de pagos, que acompaña tanto a los comercios que ya confían en sus servicios como a los nuevos negocios que buscan ampliar sus alternativas de cobro.

Más de tres décadas transformando los pagos en Paraguay

Dinelco es una marca administrada por Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A., pionera en la industria de los medios de pago, como procesador adquirente.

Con más de 36 años de trayectoria en el mercado, impulsa la evolución del ecosistema financiero a través de soluciones tecnológicas innovadoras que facilitan pagos seguros, ágiles y eficientes para bancos, comercios y tarjetahabientes en todo el país, erigiéndose como un actor clave en la inclusión financiera.