ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Negocios
13 de noviembre de 2026 - 14:51

Dinelco acepta todo: Todos los QR, tarjetas y billeteras digitales en un solo POS

Con el POS Dinelco, los comercios pueden aceptar pagos con QR, tarjetas de todos los bancos y billeteras digitales desde una misma solución.
Con el POS Dinelco, los comercios pueden aceptar pagos con QR, tarjetas de todos los bancos y billeteras digitales desde una misma solución.

En el marco de la campaña “Dinelco acepta todo”, la marca presenta una solución que permite a los comercios recibir pagos mediante QR de todos los bancos y billeteras adheridas, además de aceptar tarjetas de débito y crédito, tanto físicas como digitales.

Brand Lab Para Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A.

Contenido Comercial
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Dinelco continúa fortaleciendo su propuesta para los comercios paraguayos con una solución que amplía las posibilidades de cobro y facilita la experiencia de pago de los consumidores.

Con el POS Dinelco, pueden recibir pagos mediante QR y, además, aceptar tarjetas de crédito y débito de todos los bancos, así como billeteras digitales, desde una misma solución.

Esta funcionalidad representa un avance para los comercios que buscan simplificar sus operaciones y ofrecer más alternativas a sus clientes.

El QR ocupa un lugar central en esta propuesta, al ampliar las posibilidades de aceptación para los comercios y facilitar las transacciones cotidianas.

La campaña “Dinelco acepta todo” amplía las alternativas de cobro y facilita las compras de los consumidores.
La campaña “Dinelco acepta todo” amplía las alternativas de cobro y facilita las compras de los consumidores.

Los clientes pueden realizar sus pagos desde las aplicaciones de los bancos y billeteras adheridas al QR SIP, mientras que los negocios cuentan con una alternativa que les permite responder a distintas preferencias de pago.

La propuesta se complementa con la aceptación de tarjetas de crédito y débito de todos los bancos y billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay y Garmin Pay, que permiten realizar pagos de forma rápida y segura en los comercios adheridos, utilizando dispositivos compatibles.

Dinelco también ofrece alternativas para los turistas que visitan Paraguay

Los clientes provenientes de Brasil pueden pagar mediante PIX y los de Argentina, a través del QR argentino, directamente desde las aplicaciones de sus bancos, con conversión automática a guaraníes.

De esta manera, los comercios pueden facilitar las compras de visitantes extranjeros y ofrecerles una experiencia de pago más cómoda.

Al aceptar diferentes métodos de pago desde el POS, los negocios pueden ofrecer mayor flexibilidad a sus clientes y simplificar la gestión de sus cobros.

Los pagos mediante QR SIP permiten a los clientes utilizar las aplicaciones de sus bancos y billeteras digitales adheridas.
Los pagos mediante QR SIP permiten a los clientes utilizar las aplicaciones de sus bancos y billeteras digitales adheridas.

Esto contribuye a fortalecer su competitividad en un mercado donde la facilidad y la variedad de opciones al momento de pagar son cada vez más relevantes.

Con Dinelco acepta todo, la marca refuerza su posicionamiento como una solución integral de aceptación de pagos, que acompaña tanto a los comercios que ya confían en sus servicios como a los nuevos negocios que buscan ampliar sus alternativas de cobro.

Más de tres décadas transformando los pagos en Paraguay

Dinelco es una marca administrada por Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A., pionera en la industria de los medios de pago, como procesador adquirente.

Dinelco incorpora opciones como Apple Pay, Google Pay y Garmin Pay para agilizar las transacciones en los comercios adheridos.
Dinelco incorpora opciones como Apple Pay, Google Pay y Garmin Pay para agilizar las transacciones en los comercios adheridos.

Con más de 36 años de trayectoria en el mercado, impulsa la evolución del ecosistema financiero a través de soluciones tecnológicas innovadoras que facilitan pagos seguros, ágiles y eficientes para bancos, comercios y tarjetahabientes en todo el país, erigiéndose como un actor clave en la inclusión financiera.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar