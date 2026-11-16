Grupo Petra inaugura Petra Icon, la segunda torre más alta del Paraguay

El Grupo Petra inauguró Petra Icon, un imponente edificio de 38 niveles que se incorpora al paisaje urbano de la capital paraguaya como un nuevo referente arquitectónico.

Con esta entrega, la desarrolladora alcanza los 22 edificios inaugurados y se posiciona como pionera en el desarrollo de edificios de altura en Paraguay, con las dos torres más altas del país dentro de su portafolio.

Construido por la empresa Tecinci, Petra Icon apuesta por la innovación, el diseño y la transformación urbana de Asunción.

Su arquitectura se distingue por una cúpula iluminada, fabricada exclusivamente para el edificio y equipada con tecnología de iluminación personalizable, que permitirá crear diferentes configuraciones lumínicas y aportará una nueva identidad visual al horizonte nocturno de la ciudad.

Durante el acto inaugural, Carlos Guasti, presidente, CEO y fundador de Grupo Petra, destacó el significado de esta nueva entrega y el esfuerzo que existe detrás de cada proyecto concretado.

“Esto representa otro hito más. Estamos inaugurando la segunda torre más alta del país, un año después de la primera, y viene continuando este camino de crecimiento de la ciudad, de un éxito que se construye en base a empresas y gente honesta y trabajadora”, expresó.

En ese sentido, puso especial énfasis en el valor de seguir apostando por Paraguay, incluso en circunstancias adversas.

“Esta es la demostración de que existe la otra cara de la moneda, de un Paraguay honesto, de un Paraguay que trabaja día a día, de gente que sigue apostando, de empresas como la nuestra que, a pesar de las adversidades, seguimos caminando, apostando por el país”, manifestó.

El edificio ofrece departamentos de uno y dos dormitorios, además de dos exclusivos penthouses ubicados en los niveles 36 y 37.

Su propuesta residencial se complementa con tres niveles de amenities, que incluyen piscina, gimnasio, coworking, meeting room, daycare y playroom, espacios diseñados para brindar confort, bienestar y funcionalidad a sus residentes.

Uno de sus principales atractivos es el Lounge Area, ubicado en el piso 38, desde donde se pueden apreciar privilegiadas vistas panorámicas de Asunción, ofreciendo una experiencia única en las alturas de la capital.

La torre, que según Guasti alcanza casi los 150 metros de altura, también incorpora un elemento distintivo en su diseño: un sistema de iluminación en la cúpula que permitirá ofrecer diferentes configuraciones visuales.

Un ecosistema de servicios que acompaña cada etapa de la inversión

Uno de los principales diferenciales de Grupo Petra es su modelo de servicios integrales, a través de empresas especializadas que participan en distintas etapas del desarrollo y la gestión inmobiliaria.

En Petra Icon, Cronos estuvo a cargo de la fiscalización de la obra, acompañando los procesos de ejecución y control de calidad.

Por su parte, Alma Mobiliario realizó los amoblamientos de departamentos y áreas comunes, aportando soluciones de diseño y equipamiento para los diferentes espacios.

En la etapa de operación, Ciudad Modelo ofrece servicios de administración de los departamentos de los propietarios, mientras que Sky Stays brinda soluciones de alquiler temporal.

Asimismo, Asunción Apartments tiene a su cargo la administración del consorcio, garantizando una gestión organizada de los espacios y servicios comunes del edificio.

Este ecosistema permite a Grupo Petra ofrecer una experiencia integral que va más allá de la construcción y entrega de un inmueble, acompañando a los propietarios en la administración, operación y valorización de sus inversiones.

Pioneros en transformar el horizonte de Asunción

Con 22 edificios inaugurados y las dos torres más altas del Paraguay dentro de su portafolio, Grupo Petra es una empresa referente en el desarrollo de edificios de altura, impulsando una nueva generación de proyectos que contribuyen a la modernización y transformación del paisaje urbano de Asunción.

La entrega de Petra Icon reafirma, además, el compromiso del grupo con sus clientes, materializando la confianza depositada en cada proyecto y demostrando su capacidad para convertir grandes desarrollos inmobiliarios en realidades.

Para Guasti, detrás de este logro existe un esfuerzo colectivo que merece reconocimiento. “Esto viene de la mano de cientos de familias que trabajan por el pan de cada día, por nuestras familias, por nuestra ciudad y por nuestro país”, señaló.

El empresario también aprovechó la ocasión para destacar el papel de los trabajadores, emprendedores y empresas que contribuyen al crecimiento nacional.

“Quiero felicitar a todas las empresas paraguayas e internacionales que hicieron posible esto, a todos nuestros aliados y, por sobre todo, al trabajador, al emprendedor paraguayo, para que sigamos adelante, porque somos nosotros los que levantamos el país”, afirmó.

Con una visión de crecimiento sostenido, Grupo Petra continúa apostando por la innovación arquitectónica, la calidad constructiva y el desarrollo de proyectos que elevan los estándares del sector inmobiliario paraguayo.

“No tenemos que bajar los brazos. Tenemos que seguir hacia adelante y demostrar esta cara honesta y trabajadora de nuestro país”, finalizó.

Petra Icon no solo representa una nueva torre en Asunción, sino también un nuevo capítulo en la transformación del horizonte de la ciudad y una apuesta empresarial que busca demostrar que el desarrollo se construye con trabajo, inversión y confianza en Paraguay.