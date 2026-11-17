Hay lugares que empiezan a formar parte de nuestra vida a través de pequeños momentos: un café que se convierte en una larga conversación, una comida entre amigos, una marca por descubrir o una salida que invita a quedarse un poco más.

A un año de su apertura, Distrito Perseverancia celebra las historias que fueron dando vida a sus espacios y presenta Distrito Celebra, una campaña que invita a disfrutar de una de las épocas más especiales del año.

Bajo el concepto Hay muchas formas de celebrar. Todas se encuentran en Distrito, la propuesta reúne el primer aniversario del destino, el próximo 27 de noviembre, con la magia de la Navidad, los encuentros de Fin de Año y la ilusión de Reyes.

Durante esta temporada, Distrito Perseverancia ofrecerá experiencias especiales, propuestas gastronómicas, nuevas marcas, beneficios comerciales y grandes premios, creando nuevos motivos para encontrarse y celebrar.

Un primer año de encuentros, nuevas marcas y experiencias

Desde su apertura, Distrito Perseverancia fue consolidando una propuesta que integra moda, gastronomía, bienestar, arte, entretenimiento y naturaleza en un mismo destino, con espacios que invitan a recorrer, descubrir y disfrutar la ciudad de una manera diferente.

Su primer aniversario llega acompañado de nuevas aperturas que continúan enriqueciendo la oferta comercial y gastronómica, ampliando las opciones para quienes eligen Distrito Perseverancia.

Entre las incorporaciones recientes se destacan Fabric Sushi y Matsuri en gastronomía, mientras que la propuesta de moda y diseño continúa creciendo con la llegada de Sfera, Sabela, Astrid Art Design, Las pepas y Shay, esta última con una cuidada selección de marcas como Jackie Smith, Nathalia Antolín y De María.

El crecimiento continuará con las próximas aperturas de Skechers, Shopping Vendôme, Hering, MAC y Alejandría Arte Floral, que ampliarán la oferta de moda, belleza y lifestyle.

En gastronomía, se sumarán Le Pain Quotidien, La Cabrera, Morado, Juan Valdez y el Grupo Talleyrand, este último con un concepto renovado, incorporando nuevas alternativas para disfrutar de Distrito Perseverancia en distintos momentos del día.

Estas incorporaciones reflejan la evolución de un proyecto que continúa creciendo junto a sus marcas, aliados y una comunidad que encuentra en Distrito Perseverancia un espacio para sus planes cotidianos y sus celebraciones.

Una temporada para celebrar juntos

Distrito Celebra es una invitación a compartir una de las épocas más especiales del año.

Desde su primer aniversario, el 27 de noviembre, hasta Navidad, Fin de Año y Reyes, Distrito Perseverancia acompañará la temporada con ambientación festiva, experiencias especiales, propuestas gastronómicas y beneficios comerciales.

Las celebraciones comenzaron el pasado 29 de octubre con la primera edición del Late Night Shopping, una noche exclusiva para clientes invitados que combinó compras, entretenimiento y beneficios especiales.

La propuesta continuó durante todo el fin de semana con beneficios de la mano de Sudameris, extendiendo la celebración al público general.

Un proyecto que continúa creciendo

A un año de su apertura, Distrito Perseverancia también avanza en la consolidación de su campus corporativo, con la Torre Marfil ya en funcionamiento y empresas operando en sus oficinas, mientras continúa la comercialización de plantas disponibles, actualmente en proceso de negociación.

El desarrollo también sigue ampliando su propuesta residencial con Colección Las Pérgolas, una nueva torre que refuerza su concepto de usos mixtos e integra espacios para vivir, trabajar y disfrutar en un mismo lugar.

Grandes premios para celebrar

Como parte de Distrito Celebra, Distrito Perseverancia presentó recientemente uno de los grandes premios de la temporada: un Porsche Macan 4S Eléctrico 0km.

Del 29 de octubre al 29 de diciembre de 2026, por cada G. 150.000 en compras realizadas en Distrito, los clientes podrán acumular cupones a través de Distrito App, según su categoría en el programa de fidelidad Mi Distrito: Insider (1 cupón), Premium (2 cupones) y Prestige (3 cupones).

Además, quienes realicen sus pagos desde Distrito App con tarjetas Sudameris podrán triplicar sus cupones, multiplicando sus oportunidades de ganar.

El sorteo del Porsche Macan 4S Eléctrico 0km se realizará el 29 de diciembre de 2026.

Con nuevas propuestas, experiencias y grandes premios, Distrito Perseverancia invita a seguir compartiendo momentos y creando historias durante toda la temporada.

Porque hay muchas formas de celebrar. Todas se encuentran en Distrito.