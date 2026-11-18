Este conocimiento le permite identificar que hoy conviven distintos perfiles dentro de la categoría. Por un lado, quienes mantienen una fuerte preferencia por marcas tradicionales y profundamente ligadas a la cultura cervecera del país, encontrando en marcas como Pilsen, Brahma y Ouro Fino referentes que han acompañado históricamente sus principales momentos de encuentro y celebración.

Por otro, personas que buscan alternativas más livianas y versátiles, incorporando atributos como menos alcohol, menos calorías, ausencia de gluten o versiones sin alcohol, sin resignar calidad ni sabor.

Como parte de este proceso, la compañía ha consolidado el portafolio más amplio de la industria, acercando al mercado paraguayo opciones que combinan tendencias globales con una profunda comprensión del consumidor paraguayo.

Marcas como Michelob Ultra, Stella Artois Pure Gold, Corona Cero, Bud 66 y Skol Ultra amplían las alternativas disponibles para responder a formas cada vez más diversas de disfrutar la cerveza, con la calidad y sabor acostumbrados.

Una de las principales exponentes de esta transformación es Michelob Ultra. Pionera del segmento Ultra, hoy es una referencia en distintos mercados y tiene en Paraguay su operación de mayor crecimiento a nivel global.

Su calidad superior, perfil equilibrado y experiencia de consumo diferenciada la posicionan como una alternativa para quienes buscan opciones más ligeras sin resignar sabor.

A esta oferta se suma Stella Artois Pure Gold, con el sabor clásico de siempre en una versión más ligera, sin gluten y con menos calorías, manteniendo la calidad y sofisticación que distinguen a una de las marcas cerveceras más reconocidas del mundo.

Esta diversidad también se refleja en alternativas como Corona Cero, que acerca una versión sin alcohol dentro de una de las marcas más reconocidas del mundo, y Bud 66, una cerveza de baja carbonatación y menor graduación alcohólica que ofrece mayor suavidad y liviandad para quienes buscan experiencias más ligeras.

Además, la reciente llegada de Skol Ultra al mercado paraguayo refleja cómo la reconocida marca brasileña sigue incorporando nuevas alternativas para responder a las demandas de consumidores cada vez más diversos.

Esta versión ultra combina menos carbohidratos, menos calorías y menor graduación alcohólica, manteniendo el espíritu alegre y cercano que caracteriza a Skol.

La incorporación de nuevas propuestas también alcanza a marcas con una fuerte tradición en el mercado, como Brahma, que amplía su oferta con Brahma Ultra Zero, una alternativa ultra suave y ultra liviana que amplía las opciones para distintos momentos de disfrute.

“La categoría no deja de evolucionar y en Cervepar tampoco dejamos de hacerlo. Entender al consumidor paraguayo es lo que nos permite seguir fortaleciendo un portafolio que combina tradición e innovación. Nuestro objetivo es ofrecer alternativas para distintos perfiles y estilos de vida, manteniendo siempre los estándares de calidad mundial que caracterizan a nuestras marcas”, destacó Guillermo Martínez, Gerente General de Cervepar.

Como parte de AB InBev, Cervepar accede a tendencias y desarrollos, combinando innovación global con conocimiento local para acercar al consumidor paraguayo productos de calidad superior.

En un país donde la cerveza forma parte de la cultura y de los principales espacios de encuentro, la creciente diversidad de propuestas permite que cada vez más personas encuentren una alternativa acorde a sus gustos y necesidades.

Esta ampliación de la oferta complementa la tradición cervecera del país y enriquece la experiencia de quienes nos eligen, consolidando a Cervepar como uno de los principales impulsores del desarrollo del mercado cervecero paraguayo.

A través de una oferta que combina tradición, variedad y calidad, Cervepar seguirá acompañando los cambios en los hábitos de consumo, acercando opciones relevantes para distintas ocasiones y fortaleciendo su aporte al desarrollo del mercado cervecero.