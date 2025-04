Cuenta regresiva para Ley 1115

La Ley 1115 de la Unión Europea establece que los productos que se exportan a ese mercado deben provenir de parcelas deforestadas o que hayan sido deforestadas antes de diciembre del 2020. Lo producido en una parcela que fue deforestada posterior a esa fecha, no podrá ingresar a la UE. Incluso, para exportar, los productores deben cumplir una serie de condiciones y certificaciones que el comprador europeo debe tener como garantías.

Plataforma para productores

“Estuvimos una delegación de gremios y cámaras que acordamos desarrollar una plataforma para la Ley 1115, que estará al servicio de los productores interesados, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las exigencias del mercado europeo y generar certidumbre y confiabilidad entre importadores y productores”, comentó Moisés Santiago Bertoni, exministro de Agricultura.

El extitular comentó que en el caso de Paraguay, la ley involucra a tres productos: la soja, la carne y la madera. “Fuimos exclusivamente para el caso de la soja, recordemos que el 94,5% de soja sembrada en la región Oriental es libre de deforestación desde hace 20 años (diciembre 2004), pero exigen que los productores lo demuestren”.

Simplificación

“Hemos sacado en claro que hubo un cambio de administración en la UE y también un giro importante. Pudimos ver con todos los estamentos y con todos los importadores que la normativa no se postergará, también, explicaron que están trabajando en un proceso de simplificación de la normativa, sobre la cual tendremos novedades a fines de este mes, y una nueva reunión en junio para definir su aplicación”.

De acuerdo a Bertoni, se ha solicitado una gradualidad en la aplicación. “Ningún país, ninguna empresa tiene experiencia, y por otro lado tampoco existe. Toda la cadena va a entrar dentro de un nuevo proceso y pedimos que haya un periodo en que las empresas no reciban multas en caso de que suceda algo, porque vamos a estar en un proceso de adaptación a las nuevas exigencias y sobre todo su aplicación”.

Segregar es difícil

Según el exministro, la producción local cumple un porcentaje altísimo de las exigencias de la UE, en el caso de la soja y otros productos como la ganadería. A criterio de Bertoni, el problema está en que todo esto hay que demostrarlo y llevar una serie de documentos que exige la normativa.

“Por ejemplo, en el caso de la exigencia de la segregación del producto (apartar granos producidos en campos antes y después de 2020, o de fincas registradas y no registradas), es complicado por el hecho de que toda la logística y la cadena no están diseñadas para segregar el producto. Es decir, un producto que proviene de una parcela que tenga la documentación, se mezcla con una que no tiene la documentación; no es posible separar si el silo recibe en un mismo tubo”.

Posible pago diferenciado

“Nos han dicho que ellos prevén pagar un poco más, pero no sabemos cuánto. Realmente puede ser ganar un poco más, pero al mismo tiempo estar expuesto también a multas y a otros procesos; el productor también va a ser cauteloso, va a ver cómo funciona esto, y si le conviene o no empezar a entrar en este sistema”, respondió Bertoni sobre la consulta del pago diferenciado.

“Hay cuestiones que hay que resolver todavía. La impresión es que esta normativa fue diseñada por burócratas, no por gente que conoce, las dudas no solo las tenemos nosotros, sino también los importadores europeos. Hay una cadena que conoce perfectamente cómo funciona el comercio de commodity, estamos esperando las directrices que saldrían en este mes”, finalizó el extitular de Agricultura.