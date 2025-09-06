México en la mira: un mercado de 250.000 toneladas

La posible apertura del mercado mexicano, con una población de más de 126 millones de habitantes, emerge como una de las prioridades estratégicas, expresó a ABC Rural Ramiro Maluff, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec).

Maluff explicó que el objetivo es obtener una habilitación de todo el nafta, un bloque que incluye a Estados Unidos y Canadá.

“México es un país que importa aproximadamente 250.000 toneladas de carne, y tener ese mercado abierto permite la habilitación a un mercado valioso con un potencial de crecimiento”, señaló el titular.

La industria paraguaya estima que este nuevo mercado podría abrirse a finales del segundo semestre de 2025. Aunque los inicios suelen ser modestos, la expectativa es que el volumen de exportación crezca con el tiempo. Maluff pone como ejemplo la experiencia con Estados Unidos: “Comenzamos con 5.000 toneladas al año; hoy estamos arriba de 35.000 toneladas”. La posibilidad de que México importe carne para consumo local y exporte su propia producción a Estados Unidos abre una ventana adicional de oportunidad para la industria paraguaya.

El desafío de los aranceles y la visión a largo plazo

La apertura de mercados no es el único reto. “Hay que trabajar en la parte arancelaria o tratados de libre comercio para poder competir con los otros países exportadores, como Australia, que tiene tratados con casi todos los compradores del mundo”, subrayó Maluff.

Sin embargo, el presidente es optimista y considera que la habilitación del mercado mexicano y americano serviría como un pasaporte que facilitaría el acceso a otros destinos. “Definitivamente, el hecho de tener habilitado todo el nafta nos puede permitir acceder a otros mercados con más facilidad como Medio Oriente, Asia, norte de África, etc.”, sostuvo.

El sector está poniendo especial atención en Asia, donde se encuentra la mayor población mundial. “Hacia allí debemos apuntar nuestros esfuerzos para la apertura de nuevos mercados”.

Actualmente, hay negociaciones con Japón y Corea del Sur, considerados dos de los cuatro mercados más valiosos del mundo para la carne.

Producción y hato ganadero: una balanza a equilibrar

A pesar del potencial, reconoce el principal desafío del sector: la disminución del hato ganadero.

“Definitivamente vamos a volver a tener una caída este próximo año, pero si las condiciones continúan favorables como están hoy, tendremos un aumento de nuevo del hato ganadero en el año 2027”, proyectó.

Para revertir esta tendencia, el titular insta a un trabajo conjunto entre los diferentes eslabones de la cadena para generar previsibilidad y volver a recomponer el hato ganadero paraguayo.

El futuro del sector no solo depende de la apertura de mercados, sino también de la capacidad de la industria para generar las condiciones que incentiven a los productores a seguir invirtiendo y creciendo, concluyó.