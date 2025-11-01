Sudameris se afianza como el banco rural, esta vez lo hizo en Guairá

Guairá es una zona reconocida por su tradición agrícola, principalmente azucarera, como un gran productor nacional de caña de azúcar, además por su rica cultura, historia y turismo natural con el atractivo cerro Tres Kandu.

Con varios ingenios azucareros activos en la región, la Expo busca también fortalecer el componente ganadero del departamento. Actualmente, la zona cuenta con unas 150.000 cabezas de ganado, siendo una de las de menor población bovina del país.

El evento, considerado el más importante del sector productivo en el departamento de Guairá, se llevó a cabo del 22 al 25 de octubre en el Campo de Exposiciones de la Estancia San Jorge de Mbocayaty.

En su séptima edición, la feria apuntó a superar los US$ 10 millones en oportunidades de negocio y más de 40.000 visitantes durante las jornadas. De acuerdo al coordinador del encuentro, Roberto Chávez, en el 2024 se registraron negocios por US$ 8 millones.

La Expo Guairá fue organizada por CLS Remates SA, en colaboración con la Asociación Rural del Paraguay (ARP) - Regional Guairá y la filial local de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). En este escenario, Sudameris brindó todo su apoyo a los protagonistas del campo, sector industria y el comercio regional.

Una noche con alto networking

Uno de los puntos destacados en Guairá fue “La Noche Sudameris”, un encuentro especial que se celebró en el stand rojo de la firma, el pasado miércoles 22 de octubre.

El encuentro reunió a clientes, aliados estratégicos y referentes del rubro ganadero, en un espacio que fortaleció vínculos, promovió nuevas oportunidades de negocio y permitió el intercambio de ideas sobre el futuro del sector.

El evento fue un momento especial para celebrar el trabajo de quienes impulsan el futuro del agro nacional. Sudameris destacó que acompaña a sus clientes no solo en sus operaciones financieras, sino también en los momentos de camaradería y de grandes desafíos y proyectos que fomentan el crecimiento en regiones productivas como Guairá.

Aliado estratégico

Sudameris reafirmó su papel como aliado estratégico del mundo de los agronegocios renovando su compromiso con el desarrollo económico y social del norte del país. La firma considera a esta región como uno de los importantes polos productivos de Paraguay.

Durante la feria, los visitantes tuvieron la oportunidad de visitar el stand institucional, donde pudieron conocer más de cerca sobre la gama de productos y servicios del banco, además de acceder a beneficios exclusivos, como la activación inmediata de tarjetas de crédito.

Con su participación y patrocinio oficial, Sudameris una vez más subraya su dedicación a la construcción del futuro del agronegocio y el desarrollo regional en el Paraguay.