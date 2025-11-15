ABC Rural
Las protagonistas del agro

El agro en Paraguay ha tomado protagonismo, y como agentes de cambio, progreso, sostenibilidad e innovación, las mujeres emergen como un elemento estratégico que marca la diferencia.

Por ABC Color y Luján Servín

Mujeres rurales de Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Chile fueron las “Protagonistas del Agro”, durante un encuentro de dos días en Asunción que invitó a la reflexión sobre los desafíos y oportunidades del sector agropecuario, especialmente desde la perspectiva del empoderamiento femenino y el desarrollo sostenible.

Como profesional, productora ganadera y pionera en impulsar el rol de la mujer en el campo, usando canales digitales y redes sociales, este encuentro me permitió confirmar la vital contribución que hacen las mujeres rurales en la economía, la soberanía alimentaria y en toda la cadena del sector productivo agropecuario, reforzando la necesidad de fortalecer su liderazgo en la cadena de valor agroindustrial.

Este espacio fue enriquecedor para el intercambio de experiencias y la adquisición de herramientas para enfrentar los complejos desafíos del sector en tiempos de cambio e incertidumbre global.

Desafíos

Los desafíos son claros: el país necesita superar la dependencia de la exportación de materias primas y fomentar la industrialización para agregar valor a nuestros productos, generar más empleo y reducir costos al consumidor final.

El sector agro debe adaptarse a las exigencias ambientales y sociales actuales, promoviendo prácticas sostenibles que garanticen la conservación de recursos para futuras generaciones.

La inclusión de tecnología y conocimiento moderno, junto con el fortalecimiento del tejido social rural, marcarán la diferencia para un agro paraguayo resiliente y competitivo.

Como líder en este sector, insistiré en que hay que mirar con criterio la realidad y proyectar estrategias que impulsen tanto la innovación como la equidad de género, ejes que serán los cimientos para una agricultura moderna y responsable.

Luján Servín. Doctora veterinaria.
La mujer como elemento estratégico

La participación femenina en el agro no es solo un acto de justicia social, sino un elemento estratégico para la diversificación productiva y la apertura a mercados internacionales cada vez más exigentes.

“Protagonistas del Agro” no solo fue un espacio de encuentro, sino un llamado a la acción para transformar el sector agropecuario paraguayo. Reconocer el valor de las mujeres rurales y su rol decisivo en la economía permitirá enfrentar los desafíos con mayor fortaleza, apostando a un futuro donde el crecimiento económico se combine con la sostenibilidad ambiental y la justicia social, fortaleciendo la competitividad y el posicionamiento internacional en el agro mundial.

Vamos a seguir trabajando en la construcción de un agro más inclusivo, innovador y con visión de futuro, en el que las mujeres ocupen un lugar protagónico y refleje su verdadera contribución al desarrollo.