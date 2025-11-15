Mujeres rurales de Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Chile fueron las “Protagonistas del Agro”, durante un encuentro de dos días en Asunción que invitó a la reflexión sobre los desafíos y oportunidades del sector agropecuario, especialmente desde la perspectiva del empoderamiento femenino y el desarrollo sostenible.

Como profesional, productora ganadera y pionera en impulsar el rol de la mujer en el campo, usando canales digitales y redes sociales, este encuentro me permitió confirmar la vital contribución que hacen las mujeres rurales en la economía, la soberanía alimentaria y en toda la cadena del sector productivo agropecuario, reforzando la necesidad de fortalecer su liderazgo en la cadena de valor agroindustrial.

Este espacio fue enriquecedor para el intercambio de experiencias y la adquisición de herramientas para enfrentar los complejos desafíos del sector en tiempos de cambio e incertidumbre global.

Desafíos

Los desafíos son claros: el país necesita superar la dependencia de la exportación de materias primas y fomentar la industrialización para agregar valor a nuestros productos, generar más empleo y reducir costos al consumidor final.

El sector agro debe adaptarse a las exigencias ambientales y sociales actuales, promoviendo prácticas sostenibles que garanticen la conservación de recursos para futuras generaciones.

La inclusión de tecnología y conocimiento moderno, junto con el fortalecimiento del tejido social rural, marcarán la diferencia para un agro paraguayo resiliente y competitivo.

Como líder en este sector, insistiré en que hay que mirar con criterio la realidad y proyectar estrategias que impulsen tanto la innovación como la equidad de género, ejes que serán los cimientos para una agricultura moderna y responsable.

La mujer como elemento estratégico

La participación femenina en el agro no es solo un acto de justicia social, sino un elemento estratégico para la diversificación productiva y la apertura a mercados internacionales cada vez más exigentes.

“Protagonistas del Agro” no solo fue un espacio de encuentro, sino un llamado a la acción para transformar el sector agropecuario paraguayo. Reconocer el valor de las mujeres rurales y su rol decisivo en la economía permitirá enfrentar los desafíos con mayor fortaleza, apostando a un futuro donde el crecimiento económico se combine con la sostenibilidad ambiental y la justicia social, fortaleciendo la competitividad y el posicionamiento internacional en el agro mundial.

Vamos a seguir trabajando en la construcción de un agro más inclusivo, innovador y con visión de futuro, en el que las mujeres ocupen un lugar protagónico y refleje su verdadera contribución al desarrollo.