Carne a precios altos: esta es la alternativa que plantea el Gobierno

Ante los desafíos que enfrenta el mercado interno, el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, reconoció que existe el “oligopolio en frigorífico”. Apuntó a la instalación de mataderías municipales como alternativa para abastecer al país de carne y a precios justos.

En conversación con ABC Cardinal, Giménez remarcó que la intención del Gobierno es potenciar la exportación de carne paraguaya, pero sin generar un impacto negativo en el consumo interno.

“El gobierno se esfuerza en la apertura de mercados, trabaja para que las industrias tengan un camino en donde nuestro producto se pueda colocar. Pero, eso, al mismo tiempo, tiene que estar bien protegido en el sentido que las ofertas tienen que estar garantizados también y que toda esa dinámica no tenga que afectar al consumidor local”, dijo.

Lea más: MAG reconoce que el “oligopolio en frigorífico” afectó precios y hato

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reducción del circuito de valor

Giménez indicó que el MAG ya maneja los puntos estratégicos donde deberían instalarse las mataderías locales, con el fin de acortar la cadena de valor que actualmente eleva el precio final de la carne.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ya tenemos acciones concretas en donde se tienen que habilitar algunas mataderías, que cumplan con las exigencias sanitarias y que sea el circuito más corto para que los productos no estén muy cargados en los precios”, dijo.

Sin descuidar el mercado local

El ministro insistió en que el objetivo es impulsar la ganadería con un enfoque exportador, pero sin descuidar el abastecimiento interno.

“Hoy en día podemos decir que la ganadería paraguaya es mucho más eficiente. Vemos una ganadería mucho más atractiva. El negocio de la carne se va a ir fortaleciendo. Hay más mercados, van a aparecer más mercados. Tenemos que fortalecer al sector, pero sin descuidar al mercado interno, que es otro nicho”, comentó.

Lea más: Más hato y carne para todos: las metas que el MIC trazó con el sector ganadero

Giménez reconoció que los efectos de estas medidas no serán inmediatos. Agregó que la situación actual es resultado de la falta de un proceso sostenido en el tiempo.

Mencionó, además, que el valor de la “carcaza animal” se duplicó, lo que representa un beneficio directo para los productores ganaderos.