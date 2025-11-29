Se viene la octava edición de INNOVAR: 300 expositores, 700 marcas y 25.000 visitantes

Desde su creación, INNOVAR se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico para productores, empresas, investigadores y proveedores de tecnología. Para la edición 2026, la feria reunirá a más de 300 expositores y 700 marcas nacionales e internacionales, cifras que evidencian su posicionamiento como una vitrina relevante para la innovación agropecuaria de la región.

Un reflejo del crecimiento del agro paraguayo

El fortalecimiento del sector agropecuario paraguayo ha sido fundamental para el desempeño de los indicadores macroeconómicos de los últimos años. Paraguay se ubica hoy entre los principales exportadores mundiales de soja y otros granos, el despegue del maíz, arroz, entre otros, en un contexto donde la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas juega un rol determinante.

En este marco, INNOVAR se presenta como una plataforma donde los visitantes pueden conocer de primera mano los avances en mecanización, manejo de cultivos y agricultura digital. “Paraguay está atrayendo cada vez más inversiones al sector agroindustrial. INNOVAR es el escenario ideal para generar alianzas y seguir apostando por el crecimiento del país”, sostuvo Raimundo Llano, presidente de la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA).

La participación de más de 300 expositores y 700 marcas, número confirmado con seis meses de anticipación, permitió a los organizadores avanzar en la planificación y en mejoras del predio. “Pudimos trabajar desde temprano en reparaciones y en el mantenimiento de la infraestructura del predio ferial”, explicó Carlos Gómez, gerente general de INNOVAR Feria Agropecuaria.

Gómez destacó además que la feria se fortaleció como un espacio para lanzamientos, capacitaciones, demostraciones y networking. “Este evento anual pasó a ser un punto de encuentro para iniciar o cerrar negocios”, afirmó.

Novedades de la octava edición

INNOVAR llega con propuestas renovadas y un fuerte énfasis en la integración tecnológica, especialmente en áreas como la agricultura de precisión y la inteligencia artificial. El espacio Integración Tecnológica será nuevamente una de las atracciones principales, donde los visitantes podrán conocer herramientas diseñadas para producir más con menos recursos y sobre esquemas sostenibles.

Uno de los atractivos más esperados será la nueva pista de manejo 4x4, donde se podrán probar vehículos orientados al trabajo en campo y la logística agropecuaria. Este espacio contará con el acompañamiento del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPY), a través de su programa de Gestión Integral de Seguridad Vial.

También se desarrollará un programa de conferencias magistrales, con especialistas nacionales e internacionales que abordarán temas como inteligencia artificial aplicada al agro, sostenibilidad, modelos productivos y tendencias en tecnología agrícola. Se prevé la participación activa de gerentes, ingenieros agrónomos, empresarios y equipos comerciales de grandes firmas.

En el Campo de Prueba, las empresas de maquinarias e implementos realizarán demostraciones en vivo durante los cuatro días de feria. El tradicional Pabellón INNOVAR será ampliado este año debido a la alta demanda, mientras que continúan los espacios dedicados a producción animal, INNOVAR Mujer y los cultivos demostrativos de más de 30 empresas semilleras.

Una de las apuestas nuevas es el espacio destinado al streaming, desde donde se transmitirán entrevistas, charlas y contenidos técnicos en tiempo real, ampliando así el alcance de la feria más allá del predio físico.

Boletería solidaria

En 2026, INNOVAR espera recibir a 25.000 visitantes. Las entradas tendrán un costo de G. 20.000 por día y podrán adquirirse anticipadamente en la web de la feria o en la boletería durante el evento.

Como cada año, la recaudación será destinada al programa INNOVAR Social, que desarrolla acciones de impacto comunitario en Alto Paraná. “Actualmente, con la recaudación del 2025, se está capacitando a ocho escuelas agrícolas de todo el país, y a la vez se está terminando de construir un comedor para niños en una escuela de Yguazú”, señaló Gómez.

Alianzas y organización

Los sponsors de la edición 2026 son Itaú Campo, Jacto y PWC. Como auspiciantes acompañan Agrotec, Biotrop, Dekalpar, Glymax, H. Petersen, Lar Paraguay, Bayer, Ford, Tigo Business y Puma Energy.

La feria es organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA), integrada por más de 50 firmas líderes del sector.