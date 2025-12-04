BASF impulsa la innovación agrícola con soluciones integradas para soja y maíz

“Agrodinámica es una instancia clave para compartir con los productores las soluciones que hemos desarrollado para acompañar los desafíos actuales del agro, integrando innovación, sustentabilidad y soporte técnico especializado”, destacó Gabriel Ramos, gerente de Negocio Agro Paraguay.

En esta edición, BASF presentó un stand completamente renovado, acompañado de parcelas dinámicas que permiten observar en campo el desempeño técnico de sus principales soluciones para soja y maíz. Los visitantes pueden recorrer estaciones temáticas enfocadas en manejo de malezas, enfermedades, biológicos y nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas productivos.

Entre las soluciones para manejo de malezas, la compañía destaca Brontirex®, un herbicida presiembra con alta eficacia en el control de malezas de hoja ancha. Su potente efecto de desecación y persistencia sobre el banco de semillas lo convierten en una herramienta clave contra especies problemáticas como Conyza y Amaranthus.

En el segmento de manejo de enfermedades, BASF exhibe los fungicidas Palyvar® y Keyra®, ambos formulados con la molécula Revysol®, reconocida por su control contundente de manchas foliares, roya y oídio. Estos productos se destacan además por su rápida absorción y óptima persistencia, factores esenciales para mantener la sanidad del cultivo en escenarios de alta presión de enfermedades.

Como complemento, la empresa presenta Votivo® Prime, un tratamiento biológico de semillas a base de Bacillus firmus, que promueve el desarrollo radicular y actúa como bionematicida en cultivos como soja, maíz, trigo, arroz y algodón.

En el ámbito de semillas, BASF introduce nuevas variedades de su línea Credenz®, entre ellas 616 I2X y CZ 26B41 I2X, ambas con tecnología INTACTA 2 XTEND®. Estas variedades ofrecen alto potencial productivo, tolerancia a glifosato y dicamba, y excelente adaptabilidad a las diversas regiones agrícolas del país.

Innovaciones para el agro

La compañía adelantó importantes novedades que llegarán al mercado. Para soja, presentó Levecto®, un fungicida de última generación elaborado con la innovadora molécula Pavecto®, la primera Tetrazolinona del mercado. Su mecanismo de acción único promete un control superior y prolongado frente a enfermedades críticas como la roya asiática, mancha anillada y antracnosis.

En maíz, los futuros lanzamientos incluyen Melyra®, un fungicida formulado con Revysol® que busca optimizar la sanidad y el rendimiento del cultivo, y Efficon® (en proceso de registro), un insecticida basado en Axalion®, perteneciente al Grupo 36 IRAC, diseñado para un manejo eficiente de plagas chupadoras y perforadoras.

“Nuestra estrategia pone el foco en el agricultor y en el futuro del agro. Nuestro propósito es generar valor agregado para el productor y para la sociedad en general”, afirmó Rodolfo Viana, consultor de Marketing para Paraguay, Bolivia y Uruguay.

La sustentabilidad también ocupa un lugar central. El stand de BASF incorpora materiales reciclados, gestión responsable de residuos y acciones orientadas a la economía circular, reforzando el compromiso de la compañía con una agricultura más sostenible.