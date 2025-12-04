La historia detrás de Agrodinámica

A la vez que esto acontecía, la oferta de insumos cada vez más especializados para el control de malezas, nutrición y protección fitosanitaria iba en crecimiento. Por ello, las jornadas demostrativas de campo para productores agropecuarios sobre el efecto y resultados de su uso se convirtió en una práctica común, organizada por técnicos de las empresas, cooperativas e instituciones públicas, aunque también participaban distribuidoras o representantes.

Las jornadas se han caracterizado por esfuerzos aislados de los distribuidores, a través de su equipo técnico para promocionar las bondades del producto, realizándose en forma diseminada en toda la región de producción agropecuaria.

Desde 1994 al 2025

La primera edición, en 1994, nació como un campo de demostración concentrado para mostrar los resultados de las nuevas tecnologías, especialmente en el contexto de la siembra directa. Su sede permanente en el campo experimental de la Cooperativa Colonias Unidas en Hohenau le dio una base estable.

Como una alternativa para concentrar los esfuerzos en un campo demostrativo y con la opción de llegar a un mayor número de agricultores y pecuaristas nace la Agrodinámica Colonias Unidas, ofreciendo la oportunidad para que se encuentren distribuidores y productores en un espacio físico y temporal con una gran concentración de información y tecnología actualizada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La muestra concentraba prácticas sobre las áreas de genética y mejoramiento, control de malezas, fertilización y maquinaria para los rubros tradicionales y no tradicionales.

Hace 29 años esta muestra, que empezó con jornadas de campo, ha crecido y se ha convertido en una de las exposiciones más importantes del Paraguay, gracias a la apuesta de la Cooperativa Colonias Unidas, empresas privadas y públicas, junto con sus técnicos, y principalmente los productores, quienes fueron acompañando las tecnologías que se iban presentando cada año para probar e innovar en sus campos.

Con el cambio de siglo, Agrodinámica se transformó de una jornada técnica a una exposición integral y de prestigio internacional, adaptándose a las crecientes demandas del productor y la globalización del agro.

Luego de casi tres décadas hoy la feria Agrodinámica es una de las actividades agrícolas más completas y la mayor apuesta tecnológica para el agro paraguayo, especialmente para cada productor de la zona sur del país.

Crecimiento sostenido de participación

2022 – 269 empresas

2023 – 312 empresas

2024 – 400 empresas

2025 – 450 empresas