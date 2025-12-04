Medalla Milagrosa potencia beneficios con convenios estratégicos

Su participación es resultado de la alianza estratégica firmada en noviembre de 2024 con la Cooperativa Colonias Unidas Ltda., un acuerdo histórico que marcó el inicio de un modelo de gestión colaborativa entre estas dos grandes entidades.

Agrodinámica se convierte así en el escenario ideal para materializar esta acción mediante acciones públicas, beneficios concretos y un trabajo conjunto orientado al desarrollo regional.

Beneficios inmediatos y servicios ágiles

En su espacio dentro del predio ferial, la cooperativa habilitó un Centro de Atención moderno, ideado para que los visitantes puedan conocer y acceder a servicios financieros en el momento. Entre los principales beneficios destacaron:

- Admisión promocional: acceso a la cooperativa abonando solo G. 40.000, un valor pensado para atraer nuevos socios.

- Créditos al instante: solicitudes y desembolsos inmediatos en la app, generando una experiencia rápida y accesible.

- Productos financieros: desde apertura de cajas de ahorro en distintas modalidades hasta tarjetas de crédito, adecuadas a perfiles de productores, comerciantes y familias.

- Espacio interactivo: juegos, premios y actividades recreativas diseñadas para toda la familia, reforzando la cercanía institucional con la comunidad.

Un aliado financiero con corazón agrícola

Agrodinámica es un espacio reconocido por su capacidad de demostración de tecnologías agrícolas de Itapúa, concentrando a miles de productores, técnicos y empresas, mientras la presencia de la marca aporta un componente clave: financiamiento inmediato para que los productores puedan transformar en acciones concretas las innovaciones que descubren durante la exposición.

Agenda marcada por convenios y activaciones

Además de su oferta comercial, Medalla Milagrosa llevó adelante una agenda oficial reforzada por tres convenios estratégicos y cuatro actividades institucionales, enfocadas en intercooperación y educación superior:

Martes 2 de diciembre

15:00: Participación institucional en la Inauguración Oficial de Agrodinámica, evento central del primer día.

20:00: Firma de convenio con la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) en el Salón Auditorio, para programas formativos para socios y jóvenes.

Jueves 4 de diciembre

18:00: Activación conjunta con la Universidad San Carlos, promoviendo oportunidades de formación continua.

Viernes 5 de diciembre

18:00: Activación con la Cooperativa de Producción Salix Ltda., reforzando el compromiso de intercooperación productiva.