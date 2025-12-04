Seguridad Seguros cuida tu inversión en el campo

Durante la edición No. 29, Seguridad Seguros reforzó su propuesta integral orientada a acompañar al productor en cada etapa del ciclo productivo. La firma llega con el objetivo de brindar herramientas que permitan proteger las inversiones en el campo, un aspecto fundamental en un rubro donde los riesgos climáticos, sanitarios y operativos pueden impactar directamente en los resultados de la campaña.

Soja, arroz y ganado asegurados

La compañía presentó una gama de productos específicamente diseñados para el sector agropecuario, destacando los seguros agrícolas para cultivos de soja y arroz, dos de los rubros de mayor importancia dentro de la producción nacional.

Estas pólizas ofrecen coberturas que contemplan desde pérdidas por eventos climáticos adversos hasta otros riesgos que puedan afectar el rendimiento o la calidad del cultivo.

Seguridad Seguros también ofreció las pólizas orientadas al sector pecuario, que protegen al productor ante enfermedades, accidentes o siniestros que puedan comprometer su capital animal.

Herramientas y capacitación

La protección de máquinas agrícolas es un servicio indispensable que ofrece la empresa para las labores en el campo paraguayo. Estas coberturas permiten asegurar tractores, sembradoras, cosechadoras y otros equipos esenciales para la mecanización, resguardando la inversión realizada y asegurando la continuidad del trabajo.

Como parte de su agenda, Seguridad Seguros desarrolló el miércoles 3 de diciembre una charla técnica especializada sobre daños en cultivos de soja. El encuentro reunió a productores, estudiantes y técnicos interesados en conocer más sobre los factores que ponen en riesgo los cultivos y la importancia de contar con un respaldo asegurador. Durante la exposición, expertos detallaron el funcionamiento de las pólizas agrícolas, explicaron los alcances de las coberturas y respondieron diversas consultas del público.

En el stand N° 89, ubicado en el Pabellón Empresarial, acceso 2, la empresa realizó un gran despliegue de su portafolio de servicios y junto a su equipo de asesores especializados entregaron información para evacuar dudas y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades a la medida de cada productor, considerando la magnitud de su operación y los riesgos de su actividad.

Seguridad Seguros acompaña más de una década a la Cooperativa Colonias Unidas, consolidándose como un aliado estratégico para el sector productivo. Su presencia en Agrodinámica refleja no solo un compromiso comercial, sino también el respaldo institucional hacia un rubro que constituye uno de los pilares de la economía paraguaya.

Con propuestas innovadoras, un enfoque técnico y un acompañamiento cercano, la compañía renueva cada año su misión de proteger el patrimonio y la estabilidad de quienes trabajan día a día en el desarrollo del campo.