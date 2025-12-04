Tecnología y precisión marcan la agenda

El ingeniero agrónomo Alan Reyes, responsable del área de Agricultura de Precisión de Agrosystem, explicó que el 2025 estará marcado por una combinación de nutrición premium, digitalización y herramientas de precisión, dando respuesta a las principales necesidades del productor paraguayo.

Reyes destacó que uno de los lanzamientos es la presentación oficial del nuevo segmento HF (Horti-Fruti), un portafolio desarrollado para acompañar a los sistemas intensivos de hortalizas y frutales. “Es una línea creada para brindar soluciones nutricionales de rendimiento, enfocadas en calidad, firmeza y productividad, que responden a los desafíos reales del horticultor”, explicó.

A este avance se suma el trabajo constante del área de agricultura de precisión que continúa expandiéndose en el país. Según Reyes, estas herramientas ya forman parte del salto tecnológico que el sector agrícola viene experimentando. El piloto automático para tractores, las aplicaciones de dosis variable y los sistemas de mapeo permiten automatizar tareas, mejorar la distribución de insumos y tomar decisiones basadas en datos reales, lo que se traduce en mayor eficiencia operativa.

En el segmento de cultivos extensivos, explicó que hay nuevos posicionamientos técnicos que buscan potenciar la eficiencia nutricional y la rentabilidad. La tecnología tiene como eje central optimizar cada decisión productiva. “Desde la nutrición hasta la agricultura de precisión, buscamos que cada kilo aplicado genere el mayor retorno posible. La medición, el análisis y las prescripciones permiten ajustar dosis, reducir pérdidas y trabajar con mayor inteligencia en el uso de recursos”, afirmó.

Crecimiento y desafíos en innovación tecnológica

El ejecutivo resaltó que en Paraguay se observa un crecimiento acelerado en la adopción de herramientas digitales, especialmente en análisis de suelos, mapeo y aplicaciones de tasa variable.

De cara a los próximos meses, la empresa identifica importantes desafíos: mejorar la eficiencia del manejo nutricional, enfrentar la creciente variabilidad climática y elevar el nivel técnico en todos los sistemas productivos. Para ello, la empresa está fortaleciendo su equipo técnico, ampliando su base de mediciones y posicionando productos orientados directamente a mejorar productividad y calidad, incluso en escenarios adversos.

Reyes concluyó que 2025 será un año en el que los datos y la precisión marcarán la diferencia. “Nuestro enfoque es claro: más información, más precisión y mejores resultados para el productor”.