Cooperativismo es un importante motor de la producción y exportación, destaca gremio

Esta semana, la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) reunió a sus socios para dar a conocer los trabajos realizados durante el año.

El presidente del gremio, Alfred Fast, comentó a ABC que el 2025 se ha desarrollado de buena manera para el sector.

Según lo señalado, el rubro ganadero registró una buena producción tanto de carne como de leche y en ese sentido, se destaca la labor de las cooperativas, que concentran alrededor del 90% de la cuota de mercado de los lácteos industrializados.

Fast señaló que desde la Federación ofrecen un buen precio al productor primario y, a su vez, valores accesibles al consumidor final. “Gracias al cooperativismo contamos con productos nacionales de alta calidad, que el consumidor paraguayo valora y elige”, sostuvo.

Sectores con crecimiento sostenido

En cuanto al sector agrícola, mencionó que las condiciones climáticas han sido favorables, a diferencia de años anteriores.

No obstante, aclaró que para hablar de éxito primero es necesario tener el grano en el silo. “Hay que tener cierto cuidado con el clima, pero hasta ahora el panorama indica que será un buen año agrícola”, expresó.

Además de acompañar a los sectores lácteo, cárnico y agrícola, la Fecoprod impulsa varios proyectos, entre ellos la expansión del rubro porcino, con el aumento de la producción de cerdos ante el creciente interés del mercado -interno y externo-, así como del rubro aviar.

Por otro lado, en el Chaco, zona altamente productiva, las cooperativas trabajan en la generación de energía eléctrica mediante la instalación de parques solares. “Existe un crecimiento muy importante de las cooperativas en los últimos años. Se prevé que ese resultado se repita este año porque hay mucha unidad entre las entidades socias”, remarcó Fast.

Casi 200.000 socios

Durante la presentación de actividades desarrolladas por la organización, el gerente general de la Federación, Marcelo Portaluppi, detalló que la Fecoprod está conformada por 34 cooperativas, distribuidas en todo el territorio nacional, con más de 198.306 socios.

Destacó que todos ellos, en suma, manejan US$ 3.608 millones en activos, US$ 3.736 millones en ingresos por ventas y un patrimonio neto de aproximadamente US$ 1.099 millones. Además, generan empleo directo para más de 14.251 personas, de acuerdo con lo señalado.

Las cooperativas multiactivas que integran la Federación abarcan plantas lácteas, frigoríficos de carne, procesadoras de granos y aceites.

También están presentes en los rubros porcino y aviar, así como en diversas actividades del sector productivo, lo que demuestra la diversificación y fortaleza del cooperativismo, explicó Portaluppi.

El gerente indicó que toda la información presentada a los socios proviene del Centro de Recursos Económicos del gremio, a través de un censo permanente realizado junto con las entidades, con el objetivo de generar datos de alto valor para la toma de decisiones, tanto a nivel cooperativo como estratégico para el país.

Participación en producción y en exportación

Al desglosar los números proporcionados, se observa que en los últimos seis años hubo un crecimiento importante en la participación de miembros de Fecoprod en los principales rubros de producción nacional y de exportación.

En soja, el gremio alcanzó el 38% del total de producción nacional y el 23% de los envíos. En trigo, el 38% de participación y el 36% del volumen exportado. En maíz, el 20% y el 8%, respectivamente.

Entre tanto, en carne 32% de participación en la producción nacional y el 28% de las exportaciones. Mientras que en el rubro lácteo, se registra el 68% de incidencia de leche cruda y entre el 89% y 90% de lácteos industrializados.

En ese contexto, el gerente destacó que todas las plantas de leche en polvo del país, tanto en el Chaco como en la Región Oriental, pertenecen a cooperativas.

En cuanto a los ingresos generados por ventas, Portaluppi indicó que el 40% proviene de la industrialización, el 27% del complejo agrícola, el 11% del complejo ganadero y el 22% del comercio y los servicios.