Soja industrializada marca récord en 2025

El último boletín de la Cappro confirma que hubo una creciente preferencia interna por productos procesados en el país.

El gremio revela que en 2025, la molienda de soja en Paraguay alcanzó 3.191.809 toneladas hasta noviembre, el mayor registro de la década, impulsando el uso de la capacidad industrial al 81%.

“El resultado obtenido representa un desempeño positivo para la agroindustria, que estuvo fuertemente condicionado por factores de coyuntura internacional y no por la implementación de medidas estructurales orientadas a mejorar la competitividad del sector”, indican.

Comercio exterior

En generación de divisas, el valor exportado hasta el penúltimo mes de 2025 alcanzó US$ 1.154 millones, un crecimiento interanual del 17%, consolidando así el desempeño positivo del sector durante el año. Además, llegó a 35 destinos.

Este nivel de facturación hace que el sector represente el 33% de lo generado por las ventas al exterior del complejo soja, un aumento de 9 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año pasado, lo que evidencia la creciente importancia del agregado de valor, según el gremio.

Capacidad industrial

Respecto al aprovechamiento de la capacidad instalada en las industrias nacionales, la molienda acumulada alcanzó un 81% del total. Esto representa un crecimiento de 15 puntos porcentuales respecto a lo logrado en noviembre del año pasado, consolidando a 2025 como el mejor año de la década para la agroindustria.

“Con los avances alcanzados en materia de procesamiento durante el año, hay un margen del 20% disponible para el agregado de valor, considerando la capacidad instalada en el país”, agregan desde Cappro.