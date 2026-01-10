Control de malezas leñosas para revalorizar el campo.

Hoy día, la palabra eficiencia es algo que está muy ligada a la producción agropecuaria, y en este caso nuestros entrevistados destacan que los productores eficientes deben empezar a dimensionar las pérdidas que genera la presencia de malezas en los campos, agrícolas o ganaderos. Hoy el foco de este reportaje está en los campos para ganado, donde las malezas leñosas y herbáceas pueden ocupar espacio que corresponde a las pasturas, donde la carga animal también puede bajar como consecuencia de un deficiente control.

Por dónde empezar

Para realizar el trabajo de recuperación de campos enmalezados, es necesario conocer el sistema productivo que está practicando la ganadera, el tipo de ambiente (suelo, precipitaciones, etc), y por sobre todo los tipos de malezas, que generalmente se dividen en herbáceas ó leñosas, y que a su vez con el conocimiento de cada especie, se subdividen en susceptibles y duras.

Con toda esta información recabada, se puede diseñar un plan de control de malezas eficiente sin descartar ningún sistema, tomando en cuenta que todos los métodos son válidos, confirmó Joel Fernández, directivo de Campofé.

Carga animal vs. malezas

En el Chaco paraguayo todavía se habla mucho de que el promedio de carga animal en un campo ganadero es de 0,7–1 animal por hectárea; es decir, en 100 hectáreas de campo se puede tener entre 70 a 100 animales; sin embargo, si el 50% de ese campo está enmalezado, aproximadamente está teniendo 100 animales en 50 hectáreas de pasto real, lo que representan dos animales por hectárea y una enorme presión para sus pasturas. Es en este punto en que los productores deben entender que no solo se está perdiendo campo productivo, sino que se está dejando de ganar carne por hectárea, señala Joel Fernández.

Malezas leñosas

ABC Rural también conversó con Pascual Rodríguez, directivo de Campofé, sobre el tratamiento que deben recibir las malezas leñosas. “Existen diferentes malezas de acuerdo a la zona, tenemos las que se encuentran en la Región Oriental, como por ejemplo el sapirangy, jukeri, kurupika’y, ñoatî hovy”.

Mientras que las malezas de la Región Occidental, según Rodríguez, aparecen más espinosas como aromita, algarrobillo, viñal, jukeri, tusca, verdeolivo. Cada tipo de maleza tiene un diferente sistema de control, ya sea foliar o con corte y cura.

“En este último caso, por regla general se busca cortar las malezas al ras, y si son muy ramificables, asegurar que ninguna rama pueda ocasionar su rebrote. Tras la identificación de la maleza y su correspondiente corte, se procede a la aplicación del Browser para el control, que se coloca por encima del toco cortado y en la corteza de la planta, este proceso es denominado toconeo”.

Duración del trabajo: 2 años

Si el trabajo es realizado en forma correcta, la limpieza del campo puede durar hasta 2 años o más, indicó Rodríguez. “Cada cierto tiempo se debe monitorear y si se hallan rebrotes, realizar el repaso o mantenimiento correspondiente con el mismo sistema. Nosotros nos ocupamos en evaluar el campo, diagnosticar la situación y realizar un presupuesto de acuerdo al área que requiera la intervención con este tipo de trabajo. Este servicio incluye seguimiento posaplicación para asegurar al cliente la mejor experiencia”, expresó.

Inversión: de US$ 30 a 80 por hectárea

Respecto al toconeo llave en mano (una de las unidades de negocio de Campofé), el costo de los servicios podría variar de acuerdo a varios factores. Según Cristhian Fleitas, gerente de la línea Toconeo, hay varios puntos a tener en cuenta antes de realizar el trabajo, como por ejemplo infestación, tipo de malezas a tratar, zona en donde se encuentra el establecimiento a trabajar, y otros factores que se presentan al cliente en el momento del levantamiento de datos.

Para tener una idea aproximada –cuenta el experto– se comparten algunos datos de costos en uno de los establecimiento en donde se ejecutó el servicio llave en mano con tres niveles de costos.

Este valor incluye producto más el servicio de mano de obra: intervención baja, US$ 30 por hectárea; intervención media, US$ 50 por hectárea, y la intervención alta, de US$ 80 por hectárea.

“La inversión en limpieza de pasturas se recupera dentro del primer año productivo, generalmente entre 4 y 8 meses, gracias al aumento de carga por la mayor disponibilidad forrajera y producción de carne, dependiendo del sistema de producción del establecimiento”, concluye Fleitas.