Grupo Agro Mertin consolida su expansión en Paraguay

Actualmente, el Grupo Agro Mertin cuenta con tres unidades de acopio de granos que en conjunto superan las 30.000 toneladas de capacidad estática, además de una amplia estructura que incluye venta de insumos agrícolas, la transportadora Trans MBL, el frigorífico FrigoMertin, el taller mecánico y la comercialización de repuestos a través de Mertin Trucks y Retock Chapería y Pintura. Esta diversificación, acompañada de inversiones continuas en infraestructura, permite ofrecer a los clientes servicios ágiles, confiables y de alta calidad.

Paraguay, según destacan desde el grupo empresarial, posee un potencial productivo significativo tanto en el presente como hacia el futuro. Las ventajas competitivas naturales, sumadas a la adaptación de los procesos productivos y a una mayor inserción en los mercados internacionales, han permitido que el país se consolide como exportador neto de alimentos. La agricultura y la ganadería continúan siendo pilares de la economía nacional, con cultivos como la soja, el maíz, el trigo y la caña de azúcar, además de la producción cárnica, liderando las exportaciones.

En este contexto, la mecanización, la incorporación de genética de calidad y la asistencia técnica han sido claves para transformar modelos productivos tradicionales hacia sistemas más competitivos y sostenibles. A ello se suman políticas públicas y espacios de diálogo con los productores que fortalecen la integración del agro familiar al circuito comercial.

En materia de excelencia productiva, el Grupo Agro Mertin aplica un criterio integral de selección genética, basado en el desempeño productivo, la adaptación al clima y a los suelos locales, y la resistencia a presiones sanitarias. Este enfoque permite asegurar la calidad final de los productos y mantener estándares elevados en toda la cadena agroindustrial.

De cara al 2026, la proyección del sector agroindustrial se perfila hacia una “recuperación cautelosa” tras años de alta volatilidad. Ante la irregularidad de los ciclos de lluvias, el crecimiento no vendrá de la expansión de superficie cultivada, sino de la adopción masiva de agricultura de precisión y semillas resistentes al estrés hídrico. Estas tecnologías permitirían incrementos del 3% al 5% en la productividad por hectárea, aun frente a los desafíos climáticos y de mercado.

El acompañamiento financiero también juega un rol determinante. Para empresas de gran escala, contar con aliados como Sudameris resulta clave para acceder a leasing y créditos refaccionarios alineados con los ciclos productivos. A diferencia del financiamiento tradicional, el respaldo bancario especializado comprende que la rentabilidad se mide en períodos anuales o plurianuales.

Finalmente, la estructura familiar del Grupo Agro Mertin se apoya en la profesionalización, la clara separación de roles y la planificación de la sucesión, entendiendo que el legado no solo implica transferir activos, sino también liderazgo, visión estratégica y valores empresariales.