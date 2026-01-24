Plansur: la historia que va de 50 a 4.500 hectáreas forestales por año

En el epicentro de esta revolución se encuentra Plansur, una empresa que encarna la evolución del sector, pasando de un proyecto familiar de 50 hectáreas a liderar un despliegue tecnológico que hoy gestiona miles de hectáreas anualmente.

ABC Rural conversó con el Ing. Daniel Ayala, referente de la firma, quien cuenta la historia de doce años que trasciende el simple crecimiento empresarial para convertirse en un testimonio de cómo la innovación, el respaldo financiero y la visión estratégica están redefiniendo el agronegocio paraguayo.

De 50 a 4.500: el camino de la perseverancia

La historia de Plansur comenzó en 2013, impulsada por una necesidad regional: preparación de suelo, mantenimiento, cuidado, desarrollo y cosecha.

“Empezamos junto con mi hermano, el Ing. Agr. Juan Ayala; actualmente, la Cabaña Doña Nora también forma parte de la empresa. Hoy contamos con más de 150 colaboradores comprometidos, con presencia en diferentes puntos del país; en 12 años llegamos a desarrollar más de 20.000 hectáreas y entregamos entre 5.000 y 6.000 toneladas de madera por mes a las industrias”.

Con un campo familiar en Itapúa como base de operaciones, el primer desafío llegó de la mano de un vecino que les confió la reforestación de 50 hectáreas. “Iniciamos paso a paso y poco a poco”, recuerda Ayala.

Aquel primer proyecto duró dos años y sirvió de laboratorio para entender que el servicio forestal, desde la preparación del suelo hasta la cosecha, requería una estructura profesionalizada.

Hubo tiempos de incertidumbre, contratos pequeños de apenas 10 o 20 hectáreas, pero la convicción se mantuvo firme. El punto de inflexión llegó entre 2019 y 2020, cuando los trabajos de gran volumen empezaron a estabilizarse, permitiendo a la empresa proyectar su crecimiento actual, que alcanza entre 4.500 y 5.000 hectáreas de plantación por año.

El efecto Paracel

Es imposible hablar del auge forestal en Paraguay sin mencionar el impacto de Paracel. El anuncio de la instalación de una fábrica de celulosa con una demanda proyectada de 200.000 hectáreas de reforestación dinamizó toda la cadena de valor.

Según Ayala, este hito profesionalizó el rubro. “Antes, el sector forestal era visto como un trabajo complementario; hoy es una industria bien definida y fortalecida”. La llegada de grandes inversiones atrajo tecnología, mejores insumos y una oferta creciente de prestadores de servicios y viveros, elevando el estándar de competitividad en todo el territorio nacional.

Tecnología de vanguardia detrás del bosque

Uno de los pilares que distingue a Plansur es su capacidad de innovación, tecnología y “hacer hablar a los datos para una eficiente y oportuna toma de decisiones”. Para la firma, la tecnología no es un accesorio, sino una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

Geomática y precisión: desde el 2015, incorporaron el uso de GPS autoguiado e implementos importados. Hoy, utilizan sistema LIDAR y drones para realizar relevamientos críticos que detectan desniveles de suelo, niveles de maleza y estado de la vegetación.

Trazabilidad: gracias a la geomática, Plansur ofrece una trazabilidad total de los trabajos por área, permitiendo identificar avances en tiempo real y asegurar el cumplimiento de los cronogramas.

Mecanización de cosecha: la eficiencia alcanzó otro nivel con la incorporación de maquinaria de punta. La comparación es tajante: mientras una cosecha manual con motosierra tumba un árbol, un Harvester (cosechadora forestal) que tala, desrama y troza de forma automatizada, procesa diez árboles en el mismo tiempo, “la diferencia es 10 a 1”. La máquina Forwarder o autocargador es una máquina articulada usada para cargar y transportar troncos y madera desde el punto de tala hasta un lugar de acopio.

Esta mecanización no desplaza al trabajador, sino que lo jerarquiza, acota. Plansur apuesta por la formación constante de sus más de 150 colaboradores, transformando a los antiguos operarios de motosierra en conductores de maquinaria compleja bajo estándares de certificación internacional como el FSC (Forest Stewardship Council).

Respaldo bancario como motor

El crecimiento del 90% de Plansur ha sido posible gracias al apalancamiento financiero. En este sentido, el Banco Sudameris ha jugado un papel crucial mediante el sistema de leasing (arrendamiento financiero).

Esta herramienta ha permitido a la empresa adquirir un parque de más de 35 máquinas propias, incluyendo Harvester y Forwarder, sin descapitalizarse, funcionando como un alquiler con opción a compra final.

“Este respaldo fue gigantesco para poder incursionar no solo como prestadores de servicios, sino también como productores”, afirma Ayala. Actualmente, la empresa cuenta con 1.300 hectáreas propias en la zona de Concepción.

Un potencial de 8 millones de hectáreas

Para aquellos productores que aún dudan en diversificar hacia lo forestal, Plansur ofrece estudios de prefactibilidad y gestión financiera. El objetivo es demostrar con números que el rubro es altamente rentable y que el valor agregado es una realidad en Paraguay: hoy no solo se exporta madera en bruto, sino también muebles y madera enchapada.

El horizonte es inmenso. Aunque el país cuenta con unas 350.000 hectáreas reforestadas, el potencial identificado es de ocho millones de hectáreas. Con gente de afuera interesada en desembarcar en el país, Paraguay se posiciona como un polo de inversión forestal global.

“Nuestro objetivo es prestar servicios de excelencia, manteniendo nuestros valores y sin perder el norte”, sostiene Daniel Ayala. “Lo que nos hace diferentes también es buscar el bienestar de nuestros colaboradores, para ofrecer excelencia en el servicio; tu equipo tiene que estar bien”.

Plansur demuestra que el sector forestal paraguayo ya no es una promesa, sino una realidad pujante que combina el respeto por el medio ambiente, la alta tecnología y una rentabilidad sólida.

El horizonte verde se expande, y empresas como Plansur son las encargadas de guiar su camino hacia un futuro sostenible y globalizado.

Indicadores Plansur

Reforestación anual: 5.000 hectáreas

Colaboradores: 150

Hectáreas propias: 1.300

Maquinaria de punta: 35

Producción mensual: 6.000 toneladas de madera