Sector forestal: oportunidades y desafíos para convertirse en un motor significativo de desarrollo

Una de las principales ventajas competitivas naturales es que en Paraguay los árboles logran un crecimiento a 40-45 metros cúbicos por año, mientras que en países como Chile, máximo 20 m3/año, y Uruguay entre 30 y 35 metros cúbicos anuales.

Voy a citar las oportunidades, de manera puntual, para concentrarnos en las siguientes líneas en los deberes que tenemos que realizar para aprovechar el potencial forestal paraguayo.

Oportunidades: desde la estabilidad económica hasta la genética

Estabilidad política, social y económica.

Buen clima, mucho sol y abundante agua.

Tierras disponibles, para crecer en plantaciones de gran envergadura y con economías de escala.

Población joven, con ganas de aprender y trabajar.

Excelente genética forestal adecuada a nuestro clima y suelo.

Clima de negocios favorable y facilidad para establecer plantaciones o industrias forestales.

¿Qué nos falta para aprovechar estas oportunidades?

El negocio forestal es esencialmente de crecimiento en volumen y de logística. Lo del volumen se puede generar gracias a la permanente “sauna” en que vive Paraguay, con abundante sol, incluso en el invierno, un suelo muy potente y con mucha agua bien distribuida durante todo el año. Paraguay y Laos son los dos países de mayor crecimiento de la madera en el mundo.

Lea más: De exportador de materia prima a productos con valor agregado

Vías: la “Ruta de la Madera”

Sin embargo, en el negocio, la logística es un factor determinante y necesitamos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fortalecer los caminos rurales (caminos de tierra no permiten el transporte barato y rápido, la industria necesita madera, incluso, en temporada de lluvia).

Fortalecer los caminos troncales entre industrias y puertos (hace falta la “Ruta de la Madera” desde Encarnación hasta Concepción, por donde transiten camiones de alta capacidad y con mucha seguridad).

Mejorar la infraestructura de carga forestal de nuestros puertos sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Mejores tasas y garantías de financiamiento

Falta fortalecer mecanismos financieros para apoyar a los que tienen tierra y ganas de plantar árboles. Ya se han generado fondos forestales para incentivar las plantaciones, se han puesto en marcha fideicomisos y se está fortaleciendo la oferta de créditos forestales a largo plazo.

No obstante, aún faltan mejorar las tasas de crédito y facilitar las garantías, a través de un fondo de garantía forestal (Fogafor), que disminuya los riesgos para las entidades prestatarias.

Nos hace falta generar un mercado de productos forestales más predecible y más conocido por los diferentes actores; así como existe en el mercado de la carne y la agricultura. No tenemos precios referenciales para la leña, la madera para aserrar o para debobinar, por departamentos o por distancia a los mercados consumidores.

Tampoco tenemos un parámetro ordenado para la compra de tierras forestales con estadísticas de compraventa y con las características deseables para las plantaciones.

Más y mejor institucionalidad

Nos hace falta fortalecer aún más a las instituciones que soportan el negocio forestal. Un gran ejemplo ha sido el excelente trabajo del Infona en los últimos años, que se ha puesto del lado del productor, acompañando con buenas políticas y con simplificación de los trámites, aunque todavía queda mucho por hacer.

Otras instituciones que soportan el trabajo forestal son el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Catastro, la Dirección de Registros Públicos y las universidades que forman ingenieros y técnicos forestales.

Todas ellas necesitan de apoyo y presupuesto para soportar eficientemente el desarrollo del sector forestal.

Seguros forestales

Finalmente, la necesidad de fortalecer los seguros forestales es un tema no menor. Esto daría más tranquilidad a los inversionistas que sufren la angustia de enfrentar eventos desconocidos.

Incendios, tornados o plagas, si bien son perfectamente manejables en las plantaciones profesionales, se debe acompañar con sistemas de seguro que fomenten más y mejor confianza en el sector.

*Presidente Forestal Sylvis