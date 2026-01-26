Gobierno refuerza su compromiso con el sector agropecuario

El gobierno definió estrategias para este 2026 con productores agropecuarios de manera a seguir fortaleciendo al sector.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, destacó que los pequeños productores están demostrando su potencial productivo.

En ese sentido, recordó que el MAG acompaña a más de 259.000 fincas en todo el país, brindando inclusión y asistencia a los productores.

Además, aseguró que trabajan en la planificación de estrategias que permitan aumentar la productividad y consolidar una agricultura sostenible.

“La institución mejoró su monitoreo para brindar asistencia más efectiva y solicitamos contar con más recursos para fortalecer el acompañamiento técnico a los productores”, agregó.

El ministro resaltó la importancia de la unidad del sector agropecuario, sin importar el origen de los productores, ya que, trabajando de forma conjunta, siempre es posible avanzar hacia el desarrollo.

Necesitan respaldo

Norma Oliva, productora y representante del Comité de Mujeres Feriantes del distrito de Vaquería (Caaguazú), señaló que las productoras necesitan respaldo del Gobierno, dado que muchas trabajan “como feriantes” desde hace más de 10 años y requieren apoyo para acceder a oportunidades reales de desarrollo.

A su turno, Sergio Alfonso, presidente del Comité de Productores de Leche San Isidro, valoró el impacto positivo de la asistencia técnica del MAG y solicitó la continuidad de los programas institucionales que permiten mejorar los resultados productivos.

Trabajo articulado

Sostuvo que mediante el trabajo articulado y las acciones conjuntas es posible lograr resultados concretos que fortalezcan la producción nacional.

“Con estas acciones, el Gobierno del Paraguay reafirma su compromiso de construir un modelo de desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, fortaleciendo al sector agropecuario como pilar fundamental de la economía”, concluyó.