Producción de soja en alza, según proyecciones superará 11 millones de toneladas

La campaña sojera 2025/26 continúa en marcha con la proyección de superar las 11 millones de toneladas.

Con un clima que acompañó los primeros cultivos, la producción sojera 2025/26 sigue avanzando. En ese sentido, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, señaló que los cultivos se encuentran en la etapa final de desarrollo e informó que se perfila una buena cosecha de soja. “Esperamos obtener mejores resultados que en la campaña 2024/25, con la proyección de superar las 11 millones de toneladas”, explicó.

El gremialista mencionó que el clima ayudó bastante, porque se registraron buenas lluvias, que no son habituales en agosto. Además se constataron temperaturas moderadas y sin el calor extremo como las registradas en años anteriores, especialmente en noviembre y diciembre.

“Eso llevó a un buen desarrollo las plantaciones, con un superávit de lluvias que está propiciando que la cosecha se retrase unos días más de lo previsto originalmente, porque la planta sigue activa y no termina de madurar”, explicó.

Asimismo, Cristaldo comentó que el negocio está diversificado, razón por la cual lo que debe analizarse son las estrategias, considerando que Paraguay exporta un 55% de productos agropecuarios sin elaboración, mientras que el 45% ya sale procesado con valor agregado.

La industrialización

En esa añadió que la industrialización del grano alcanzó números importantes el año pasado, gracias a la coyuntura de Argentina, principal destino de la soja paraguaya en estado natural. Dijo que esta situación permitió una mayor molienda en Paraguay, ya que la mercadería no llegó a las multinacionales argentinas.

“Además, tras la baja de las retenciones, ese mercado comercializó en apenas dos días un volumen equivalente a dos cosechas paraguayas, unas 20 millones de toneladas, por un valor de US$ 7.000 millones, lo que saturó las fábricas de esa país, que no pudieron recibir la soja paraguaya, favoreciendo así su procesamiento en el país”, contó.

Rindes de 3.500 a 4.300 kilos por hectárea

Por su parte, el presidente de la Asociación Paraguaya de Soja (APS), Lindemar Cesca, comentó que la cosecha ya está en marcha en algunas parcelas, con rindes que oscilan entre 3.500 y 4.300 kilos por hectárea, dependiendo de la zona.

“Ahora tenemos algunos terrenos más pequeñas que están bien cargadas de granos. Tenemos días de sol y, según las perspectivas climáticas, habrá algunos desafíos, pero se estima que algunas parcelas se cosecharán al final, ya que el ciclo se está extendiendo por más días”, explicó.

Cesca añadió que se tiene una previsión positiva para la cosecha, aunque reconoció que existe incertidumbre en torno a los precios, que se mantienen “congelados” en un rango de entre US$ 330 y US$ 350.

Roya de la soja

Por otra parte, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) brindó este lunes a los productores las recomendaciones de manejo para minimizar el impacto en la producción.

El ing. Agr. de la institución, Wilfrido Morel, señaló que al inicio del ciclo de soja 2025-2026, las condiciones climáticas fueron bastante favorables durante el establecimiento del cultivo de soja, registrándose lluvias permanentes durante las primeras etapas del periodo fenológico, con frecuencias semanales, lo que permitió un nivel de humedad bastante bueno.

“Continua siendo una amenaza”

Agregó que esa situación favoreció la infección inicial con enfermedades foliares y cuando las plantas desarrollaban el periodo vegetativo. #n ese ese contexto, explicó que la Roya de soja, continúa siendo una amenaza y demostrando que una vez se consolida un ambiente propicio, puede representar un riesgo para la producción.

“En noviembre de 2025, se detectó una incidencia generalizada en lotes comerciales de producción de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú e Itapúa, favoreciendo una dispersión muy rápida en todos los lotes de soja, con niveles epidemiológicos preocupantes, donde algunas áreas alcanzaron una severidad muy alta”, concluyó.